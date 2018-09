Agrícola Sant Ambròs, el mejor baluarte de los vecinos de Aín

Cultivos de la cooperativa en los que se prima una mayor calidad. INTEGRACIÓN | La entidad, presidida por Ramón Soler y que cuenta con un centenar de socios, ha celebrado este año su 60 aniversario ADRIÁN BACHERO Castellón Miércoles, 5 septiembre 2018, 20:57

La Cooperativa Agrícola Sant Ambròs se constituyó en 1958 gracias a que sus fundadores observaron una salida en la socialización de los precios para minimizar la monopolización de los comercios locales de la época. Desde su inicio hasta la actualidad, la cooperativa se ha convertido en un agente dinamizador de Ain, localidad ubicada en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Espadà. De esta forma, los jóvenes impulsaron su creación para poder disfrutar y mejorar los servicios de su pueblo, práctica que luego se extendió por los pueblos de la zona. Hoy en día, centra su actividad en dos divisiones perfectamente compartimentadas. Por un lado está el bar-restaurante y, por el otro, un establecimiento que comercializa productos básicos.

El presidente de la cooperativa, Ramón Soler Mondragón, es uno de aquellos jóvenes que contribuyeron en su creación y, desde entonces, se ha mantenido fiel a la iniciativa y a los criterios que posibilitaron su puesta en funcionamiento. Soler no duda en considerar que «la cooperativa supone el sustento del pueblo. Junto con el Ayuntamiento son las instituciones que componen su columna vertebral y lo mantienen por el bien de la calidad de vida de todos los vecinos, veraneantes y visitantes de Aín», y añade que «somos muy pocos habitantes aquí y no tenemos el afán por comercializar los productos que pueden tener otros, eso sí, aquí primamos por encima de todo la calidad de los productos y el trabajo de siempre adaptado a los recursos actuales para que la gente lo aprecie. Esa es la clave de nuestro éxito, la que nos ha permitido mantenerse durante tantos años. No se busca maximizar el beneficio, sino apoyar al socio en materia agrícola, así como ofrecerle productos de gran nivel».

Plataformas digitales

Con el paso de las diferentes épocas, Sant Ambròs ha ido adecuándose a las exigencias del propio mercado y en este sentido cabe señalar que desde hace varios años cuenta con un perfil oficial en Facebook para dejarse ver entre los pueblos de alrededor. «El tener página en Facebook nos ha abierto una ventana al exterior para que nos conozcan más personas. Ahí informamos de lo que hacemos, así los socios están al día y pueden participar», agrega Soler. Además de todos los servicios que ofrece, también tienen muy en cuenta el factor social y solidario, ya que colaboran, siempre que pueden, con otras entidades y asociaciones, así como con causas particulares.

Recientemente, los socios y directivos de la cooperativa se reunieron en la junta anual para analizar la evolución en el último año. Además, se realizó una animada comida popular en el bar-restaurante para todos los presentes. «Este año la junta directiva ha cambiado algunos nombres. Entre las principales novedades, aunque todavía falta aprobarse es que se quiere llevar la tienda a un bajo para hacerlo más accesible a la gente mayor. Y es que la despoblación hace que el cliente potencial, a parte de los vecinos son los visitantes del fin de semana. Por ello también ofreceremos un nuevo horario de apertura encarado a los visitantes. Sin duda, es adaptarse a los nuevos tiempos en los pueblos rurales del interior de la provincia», destaca Jaume Miravet, vicepresidente de la cooperativa.

Gran masa social

La cooperativa está integrada en torno a un grupo de 100 socios, un registro espectacular teniendo en cuenta que Aín cuenta con un censo de 130 habitantes. Por otro lado, hay que señalar que la entidad cuenta en su haber con dos locales conjuntos en un edificio situado en el mismo centro urbano (plaza Nueva, 2), una planta inferior donde se encuentra el bar, regentado por una familia del municipio, y la tienda de productos de consumo básico justo en la planta superior. Gracias a estos dos locales, que se mantienen con los ingresos que el alquiler del bar puede proporcionar anualmente, «la cooperativa ofrece un servicio esencial para una población envejecida a la que le supone un esfuerzo tener que desplazarse a otras localidades a efectuar sus compras», argumenta Miravet.