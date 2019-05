Así afronta el sector citrícola una de las peores crisis de su historia

Las exigencias fitosanitarias para países terceros son menores que con los productores europeos. / LP La presente temporada de cítricos ya ha sido calificada como la peor campaña desde que hay datos SANDRA PANIAGUA. Miércoles, 1 mayo 2019, 02:25

Que el sector citrícola está agonizando desde hace años es algo sabido por todos. Ya en 2017 los agricultores de la Comunitat Valenciana cifraba en 131 millones de euros las pérdidas reales de la campaña citrícola debido a las inclemencias del tiempo. Y, desde entonces, los datos no son mucho mejores. La Unió de Llauradors y Ramaders de la Comunitat, cifraba las pérdidas registradas hasta finales de 2018 en 130 millones de euros y aseguraban que los precios habían caído por encima del 25% respecto al año anterior.

Factores externos, como la climatología, condicionan la producción en el campo así como su rentabilidad. En 2017 fue la sequía y las lluvias las que condicionaron la rentabilidad y este año ha sido el inicio tardío de la campaña el pasado otoño debido a las altas temperaturas. Incluso la lluvia en momentos en los que no es habitual su presencia ha acabado de agravar el problema.

Sin embargo, a éstos, que son incontrolables, se les unen en los últimos años otros que perjudican más si cabe al sector y que si podrían tener alguna solución. Como son los acuerdos de la Unión Europea con países terceros productores con ventajas en materia de aranceles y una mayor permisivilidad en los controles fitosanitarios. Ejemplo de ello es el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Sudáfrica con unos aranceles reducidos durante el año pasado, y que seguirán reduciéndose progresivamente hasta el 2026, que ha propiciado que sean los cítricos provenientes de este país los más demandados en los mercados.

De hecho, las exportaciones del país africano están aumentando exponencialmente y, según las organizaciones de agricultores, se calcula que en tres o cuatro años se producirán alrededor de 600.000 toneladas y se exportará el 70%, principalmente a la Unión Europea.

En relación a todos los factores citados, tal y como explica Juan Vicente Moros, director de la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Burriana y presidente de Intercoop, «la situación se ha visto agravada este año debido a que las variedades tardías de Sudáfrica y algunos productores del Mediterráneo como Egipto y Marruecos, continuaron inundando los mercados españoles sin que las variedades tempranas de mandarinas y satsumas nacionales pudieran posicionarse adecuadamente».

Sin embargo, los aranceles no son la única preocupación de los agricultores españoles, que no se niegan al libre comercio sino que buscan que las exigencias para todos sean las mismas ya que a la hora de controlar los envíos los criterios son muy laxos en cuanto a las exigencias fitosanitarias para estos países terceros y más exigentes con los productores europeos. Con lo que, según explica Moros, «existe una desigualdad de condiciones a la hora de poner los productos en el mercado. Sudáfrica, Marruecos o Egipto tienen mayores ventajas ya que sus costes de producción son menores ya que utilizan productos fitosanitarios que a nosotros no nos permiten. Del mismo modo, el gasto que suponen los salarios también es menor ya que un trabajador en esos países cobra mucho menos que los trabajadores españoles».

Exigencias del sector

Por estas razones, desde hace unos meses el sector se está movilizando pidiendo que las instituciones muevan ficha ya que «si no toman medidas, esta situación de grave crisis ha venido para quedarse y, aunque sabemos que debemos adaptarnos, será complicado seguir compitiendo en estas condiciones. Ya son muchos los agricultores que se han tenido que declarar en quiebra por esta situación», argumenta Juan Vicente Moros, quien también es el presidente de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador.

Desde esta plataforma, se ha organizado una serie de movilizaciones, primero en Castellón y posteriormente en toda la Comunitat, con el fin de reivindicar soluciones. En el manifiesto leído en la concentración de principios de abril, Moros demandaba en nombre de todos «ayudas directas para los pequeños citricultores; la revisión y renegociación de todos los acuerdos firmados por la Unión Europea con países terceros; que se elabore un estudio socioeconómico de cómo afectan estos acuerdos al sector citrícola europeo; garantía absoluta para la salud de los consumidores europeos en relación a los cítricos importados de países terceros; etiquetas claras para los consumidores europeos y las mismas exigencias que tienen las producciones de la Unión Europea; entre otras medidas».

Este mes de abril se celebraron en Bruselas unas reuniones para abordar la situación del sector citrícola español. A ella acudió el presidente del consejo sectorial de fruta y hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Cirilo Arnandis, quien defendió los intereses de los citricultores españoles. Arnandis expuso la situación real de los productores nacionales y manifestó que «la Comisión debe defender la seguridad y el futuro de las producciones comunitarias así como garantizar la reciprocidad frente a terceros países y colocar la agricultura en el centro de su agenda política».

Importaciones

Arnandis considera que entre las principales reivindicaciones que el sector debe tener en cuenta para paliar la grave crisis que actualmente se vive y que no sea un hecho que haya llegado para quedarse, estaría «la reciprocidad ya que es necesario que el producto importado procedente de terceros países entre en nuestras fronteras con las máximas garantías fitosanitarias y cumpliendo los mismos estándares que se nos exigen a nosotros en materia de calidad, de respeto medioambiental o de condiciones sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras implicados en su producción».

Es por ello que «pedimos a la UE que defienda nuestro sector y nuestras producciones en los acuerdos comerciales que negocia, que la Agricultura no sea una moneda de cambio. Son necesarios estudios de impacto rigurosos y veraces para tener todos los elementos sobre la mesa a la hora de adoptar decisiones».

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias también señalaba que «en otro orden de cosas, necesitamos políticas dirigidas al equilibrio de la cadena agroalimentaria, de forma que los productores obtengan una remuneración justa por aquello que producen y por los riesgos que asumen. Necesitamos, en última instancia, márgenes de rentabilidad suficientes como para vivir dignamente de la agricultura y tener capacidad para seguir invirtiendo en modernizarnos y adaptarnos a los cambios de los mercados y de los gustos de los consumidores».

Por último, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias se muestra positivo ya que «el sector citrícola siempre tendrá futuro, ya que nuestros productos son reconocidos, demandados y muy bien valorados por consumidores de todo el mundo».