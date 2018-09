«Hay que acabar con la economía sumergida en el sector del calzado» La abogada Celia Carbonell. / LP ENTREVISTA | Celia Carbonell, abogada de las aparadoras de Elda-Petrer J. FALOMIR Valencia Miércoles, 5 septiembre 2018, 20:52

El pleno del Ayuntamiento de Elche aprobó antes del verano una moción en la que instaba al Gobierno central a articular un plan contra la explotación laboral en el sector del calzado. Por su parte, la abogada Celia Carbonell canaliza diferentes acciones legales de las aparadoras de Elda-Petrer que ven en el cooperativismo la posible solución a un problema histórico en la comarca.

-¿Cómo es posible que después de tantos años de denuncias el trabajo clandestino aún afecte al 90% de las aparadoras de Elda-Petrer?

- Desde mi punto de vista creo que esta situación se ha normalizado dentro del sector del calzado como consecuencia de la necesidad existente. Si tú no lo aceptas hay otros tantos en la puerta esperando para quedarse con lo mismo que te ofrece el empresario y con la misma necesidad que tú: llegar a final de mes. Todo esto fue empeorando como consecuencia de la crisis que comenzó en 2008. Al final se normaliza trabajar sin estar dado de alta, hacer más de ocho horas al día, que las horas extraordinarias no se paguen, no tener el mínimo descanso semanal o pasar años sin disfrutar de las merecidas vacaciones. Es una especie de aleación entre la normalidad, la necesidad, el miedo y el confort. Creo que como consecuencia de esa mezcla nos encontramos en el mismo punto sin ningún tipo de avance.

- Parte del problema es que no ha habido cohesión entre las propias afectadas. ¿Hay ahora una corriente reivindicativa que posibilite una acción unitaria?

-Sí, y además creo que efectivamente esa falta de cohesión, que entiendo que es el gran problema, es intrínseca al temor de perder lo que les permite llegar a final de mes como ya he comentado. Una de las aparadoras me comentaba que con este paso que estaban dando, sentía que en realidad, lo que iba a hacer era 'trasladar' su miedo de un punto a otro. Ese miedo a lo desconocido, a saber si funcionará o no, a apostar por esa unión entre las propias trabajadores del sector del calzado. El aparado es un arte, no todo el mundo sabe hacerlo. Y es un arte que se está perdiendo porque no se le da el valor que realmente tiene. Creo que ahí está la clave, ser consciente de lo que uno vale, de lo dignificante del trabajo que hace, de lo imprescindible que es para dar forma a un zapato.

- ¿Su trabajo consiste en buscar vías legales para regularizar la actividad de estas trabajadoras?

- Si hablamos de mi trabajo en relación a la creación de una asociación de aparadoras en Elda-Petrer y de una cooperativa, en realidad no es un trabajo. Mi labor es impulsar la creación de ambas de forma totalmente gratuita y sin ningún tipo de lucro. Además me he ofrecido para encargarme de toda la cuestión burocrática que es lo que más pereza provoca. Yo sé de Derecho, de leyes, de papeleo, y de eso es de lo que me encargo además de ponerme en contacto con quién sea necesario para que esto funcione, pero al final, la labor es única y exclusivamente de los trabajadores del calzado, de ellos depende que esto se desempeñe. Creo que en Elda-Petrer ya es hora de que todo esto cambie.

- ¿Cuenta con el apoyo de alguna organización o entidad pública?

- Todo esto nace de una llamada telefónica de Diego Tomás, de PBC Coworking, quien me conocía por un programa que hago en Radio Elda tratando temas para ayudar a consumidores y usuarios y en una ocasión hablé de las aparadoras. Diego me informó de un fórum que se celebraba al día siguiente en Petrer sobre cooperativas. Aquello fue todo un acierto. Una auténtica sorpresa para mí, quedé entusiasmada y empezaron a surgirme cientos de ideas en la cabeza. Allí conocí a Loli, que está al frente de una cooperativa de aparadoras en Orihuela y tuve muchísimas conversaciones con ella. Quería saber cómo funcionaban, que relación había entre las trabajadoras, cuál era su forma de trabajar. Luego me puse en contacto tanto con el Ayuntamiento de Petrer como con el de Elda para comentarles la idea y contar con su apoyo. Y afortunadamente ha tenido una gran acogida por ambos consistorios. Otro tipo de entidades como Avecal y Fevecta también se unieron a este impulso aportando todo lo que esté en sus manos. También Caixapetrer, que además es una cooperativa, se ofreció a apoyar y ayudar para que consigamos dar forma a esta idea.

Reconocimiento «No han sido las aparadoras las que han recurrido a mí, aunque suene extraño, ha sido justo lo contrario. Quería que supieran que aquí estoy y que voy a pelear junto a ellas, que voy a buscar soluciones con ellas.Vengo de una familia que se ha dedicado al calzado toda la vida. Mi madre era aparadora y mi padre era cortador. En mi casa hemos crecido, tanto mi hermana como yo, con el olor a cola y a 'cemen', con hilos, con cintas, con el ruido de la máquina de aparar y con el golpe del martillo. He visto trabajar a mi madre muchísimas horas al día, acostarme y verla sentada en la máquina y levantarme y seguir en el mismo sitio. Eso no tiene precio, eso tiene un valor incalculable, pero jamás se lo ha reconocido nadie y yo creo que ya es hora de que un trabajo así sea rememorado».

- Los empresarios no serán tan entusiastas, supongo.

- Me puse en contacto con grandes firmas del calzado de la comarca y les hablé del proyecto. Quería saber si estarían dispuestos a trabajar con una cooperativa de aparadoras que iba a luchar por eliminar la precariedad. Hay que zanjar los talleres clandestinos, exterminar la economía sumergida, y les informé de que a través de la cooperativa se aseguraban que el calzado se haría con trabajadores que cumplen la legalidad. Les hablé del plan que tengo de crear una especie de 'sello de garantía' consistente en un logo distintivo. Un sello que acredite la lucha contra la precariedad, algo así como «estoy en contra de la economía sumergida y mis zapatos son legales». Les pareció una gran idea.

Una vez que contaba con el apoyo de las instituciones y de distintas firmas de calzado, fue cuando decidí informar en una asamblea en Elda sobre cómo crear una cooperativa de aparadoras donde fueran las socias fundadoras, la manera de darle forma, de darse de alta en la Seguridad Social, cumplir unos horarios, llegar a final de mes y muchas más ideas que se fueron trasladando. También se habló de la necesidad, desde mi punto de vista, de crear al mismo tiempo una asociación de aparadoras, algo que no es incompatible con la cooperativa y que sería el organismo encargado de gestionar las injustas situaciones que se dan en el sector.

- ¿Su despacho profesional tiene experiencia en estos temas?

- Son muchísimos los asuntos que entran al despacho de trabajadores del calzado que se encuentran en situaciones lamentables. Las aparadoras que trabajan desde casa ponen la máquina, ponen la luz, las hay que, incluso, tienen que poner el hilo y la cola. Si tienen suerte, la hora les puede salir a tres euros. Algo así es deleznable y por sorprendente que parezca es real. No se puede seguir así, hay que cambiarlo todo, no sólo con la creación de una cooperativa que es un punto de inflexión muy importante, sino con muchísimas cosas más. Hace unas semanas, sin ir más lejos, le mandé un email a la ministra de Trabajo, Magadalena Valerio, donde le comentaba la situación existente en el calzado. Le expuse algunas ideas y le pedí que no se olvidara de este sector.

- ¿Hay alguna posibilidad de que la Seguridad Social les reconozca parte de la antigüedad?

- En la actualidad y a través de la correspondiente acta de inspección de trabajo se puede reconocer, como mucho, los últimos cuatro años en los que se haya estado trabajando en una empresa sin estar dado de alta. Pero en mi humilde opinión no creo que el problema sea si existe la posibilidad de reconocer esa antigüedad y con cuánto efecto retroactivo, el problema radica en lo siguiente: ¿quién va a ir a denunciar a la inspección de trabajo? El trabajador sólo denuncia cuando le despiden pero no antes.

- ¿La fórmula cooperativa le parece la más adecuada?

- Hoy por hoy estoy convencida de que es la fórmula más apropiada. La cooperativa es una forma de trabajo en la que las propias aparadoras van a encontrar una motivación mayor, saber que llegan a final de mes con todo debidamente cotizado, con su salario, con todo en regla, y además cuenta con el apoyo de instituciones y empresas privadas que quieren que su calzado sea realizado por estas cooperativas, empresas de Elda y Petrer que apoyan la idea y dispuestas a colaborar.

Por otra parte, crear una S.A., una S.L. o una S.L.U. no tiene las mismas ventajas. A efectos de tributación, las cooperativas tienen unos tipos preferentes, frente a cualquier sociedad mercantil. No tengo ninguna duda que para este sector en concreto la creación de una cooperativa es la solución más acertada. En la cooperativa de Elda- Petrer se cuenta con un especialista en cooperativas con 25 años de experiencia por lo que cualquier duda o cuestión que surja será resuelta de inmediato.

- Por último ¿es usted optimista y cree que se podrá atajar este problema después de tantos años mirando hacia otro lado?

- Soy muy optimista. También soy muy cabezona y cuando me empeño con algo lo llevo hasta el final. Y sí, creo que todo esto, como poco, debe de crear unas bases para erradicar la irritante situación existente en el sector del calzado y tal vez, esas bases den lugar a solucionar situaciones muy similares en otros sectores. Las aparadoras se están acercando a la edad de jubilación y no tienen reconocidos los años trabajados. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Ha llegado el momento de que alcen la voz y de que prestemos atención a su reivindicación.