Rivera se postula como única alternativa para echar a Sánchez de La Moncloa Toni Cantó pide una movilización de votantes para conseguir un cambio en Madrid y Valencia y acusa a Puig de plegarse ante Mónica Oltra JUAN SANCHIS Valencia Viernes, 26 abril 2019, 23:16

La plana mayor de Ciudadanos se reunió a última hora de la tarde de ayer en Valencia para arropar a Albert Rivera y Toni Cantó. Cerca de dos mil personas se congregaron en el antiguo cauce del Turia en el cierre de campaña con un doble objetivo: echar a Sánchez de La Moncloa y a Ximo Puig del Palau de la Generalitat.

Albert Rivera escogió para su última intervención antes de las elecciones de mañana su versión más presidencial. Durante su parlamento dirigió unos duros ataques contra Pedro Sánchez al que acusó de plegarse «a los independentistas y a los que quieren liquidar España». Para Rivera, al igual que para el resto de oradores que intervinieron en el acto de ayer, todo se resume en un dilema: los españoles tendrán que decidir el domingo entre Sánchez y Rivera. Para Ciudadanos no existe otra alternativa. El líder de la formación naranja mostró su convencimiento de que el PP, aunque sin llegar a nombrarlo, se ha deshinchado y, por el contrario, su partido no ha hecho más que crecer en los últimos días.Rivera, que durante su intervención no hizo una sola mención a las autonómicas valencianas que también se celebran el domingo, señaló que la papeleta de Ciudadanos vale doble: «Por una cara echas a Sánchez y con la otra llevas a Ciudadanos a La Moncloa. Coged la papeleta naranja y daos el gustazo».

El líder de la formación naranja, que calificó la situación actual de «emergencia nacional», advirtió de que si Sánchez sigue en La Moncloa, España seguirá bloqueada y resaltó que el proyecto de Ciudadanos es el único que une a los españoles frente al de un gobierno socialista que sólo ha intentado «dividir y polarizar a la sociedad alimentando a los populismos para que se enfrenten al resto».

Al mismo tiempo, volvió a evidenciar su voluntad de pactar para desalojar a Sánchez y afirmó que si hay un escaño más que abra esa posibilidad, no la dejará pasar.

Movilización de votantes

Toni Cantó aprovechó su intervención para pedir la movilización de los votantes e invitó a no confiarse el domingo. Cantó arremetió con dureza contra el presidente de la Generalitat y candidato socialista, Ximo Puig, al que acusó de plegarse ante Mónica Oltra. «Le dijo: Ximo, yo te haré presidente si me das la educación de nuestros hijos, si me dejas montar una mini TV3 y si me das la economía. Y dijo que sí», afirmó.

Acusó a Puig de haber mentido con la educación al no eliminar los barracones y pidió al tripartito que «los experimentos con gaseosa los haga en su casa pero no con nuestros hijos», ni con la sanidad, donde las listas de espera siguen creciendo. Aseguró que si gobierna «vamos a bajaros los impuestos, a bajar el IRPF, a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y queremos trabajar para vosotros». Pero indicó que sólo no podría hacer todo eso. «No podré hacerlo si este señor (en referencia a Rivera) no es presidente de España y arregla de una vez la financiación de los valencianos», aseguró el candidato de la formación naranja a la Generalitat.La candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, aseguró que de lo que van estas elecciones es «de Sánchez o Rivera, de las mentiras de Sánchez o de la verdad de Rivera». «Va de un presidente sin escrúpulos o de un presidente que se ha partido la carta por España; de los enchufados de Sánchez o de las reformas de Rivera», puntualizó.

Durante el acto también intervino la cabeza de lista al Congreso por Valencia, María Muñoz, que llamó a «llenar las urnas de votos de color naranja el domingo». Para Muñoz, se necesita un presidente como Rivera en España y un gobierno en la Generalitat que sea como los valencianos, «emprendedores, creativos, abiertos y perseverantes».