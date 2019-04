¿Indeciso? Compara el programa electoral de Vox, PP y Ciudadanos para decidir tu voto Según el CIS preelectoral, el 41,6 por ciento de quienes pretenden acudir a votar no había decidido a quién antes de la campaña LAS PROVINCIAS Viernes, 26 abril 2019, 14:39

Según el CIS preelectoral, el 41,6 por ciento de quienes pretenden acudir a votar no había decidido a quién antes de la campaña. De ellos depende en buena parte lo que ocurra el domingo en las elecciones generales y autonómicas. Si tu idea es votar a algún partido de la llamada 'derecha' y los mitines no te han convencido o si aún no conoces las ideas que propone cada partido, te mostramos los programas electorales de Vox, PP y Ciudadanos.

Programa electoral de Vox en 2019

Su programa electoral de Vox se basa en 100 puntos en los que defiende la integridad de España con medidas como «suprimir la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo», la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, la defensa a ultranza de la lengua española y de los valores que representan tradicionalmente a España, derogar la ley de violencia de género o crear un Ministerio de la Familia.

Programa electoral del PP en 2019

El programa electoral oficial del PP para las elecciones generales de 2019 contempla 500 medidas y propuestas englobadas en 10 áreas. Consulta el programa electoral del PP para las elecciones generales de 2019 . Puedes ver, imprimir, descargar, ampliar y compartir el PDF con el programa electoral. Si tienes problemas para ver el PDF en tu dispositivo móvil, pincha en el enlace anterior.

Programa electoral de Ciudadanos en 2019

Ciudadanos presenta su programa electoral para las Elecciones Generales del 28-A de 2019 estructurado en numerosos epígrafes sectoriales que luego son aplicados a puntos concretos del ideario del partido de Albert Rivera. Puedes ver, imprimir, descargar, ampliar y compartir el PDF con el programa electoral. Si tienes problemas para ver el PDF en tu dispositivo móvil, pincha en el enlace anterior.

