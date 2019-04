¿No sabes aún a quién votar? Compara el programa electoral de PSOE, Podemos y Compromís Según el CIS preelectoral, el 41,6 por ciento de quienes pretenden acudir a votar no había decidido a quién antes de la campaña LAS PROVINCIAS Viernes, 26 abril 2019, 14:59

Según el CIS preelectoral, el 41,6 por ciento de quienes pretenden acudir a votar no había decidido a quién antes de la campaña. De ellos depende en buena parte lo que ocurra el domingo en las elecciones generales y autonómicas. Si tu idea es votar a algún partido de la llamada 'izquierda' y los mitines no te han convencido o si aún no conoces las ideas que propone cada partido, te mostramos los programas electorales de PSOE y Podemos. También puedes ver el programa de Compromís para las autonómicas, así como las del resto de los principales partidos.

Programa electoral del PSOE en 2019

El programa electoral oficial del PSOE para las elecciones generales de 2019 contempla 110 medidas y propuestas: como la inclusión de un Ingreso Mínimo Vital que incremente las prestaciones por hijo a cargo, la incorporación progresiva del dentista a la cartera de los servicios de salud, la actualización del IPC o la subida del salario mínimo.

Consulta el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2019 . Puedes ver, imprimir, descargar, ampliar y compartir el PDF con el programa electoral. Si entras desde un dispositivo móvil y no puedes visualizar el PDF, pincha en el enlace anterior.

Programa electoral del Podemos en 2019

El programa electoral oficial de Unidas Podemos para las elecciones generales de 2019 contempla 264 medidas y propuestas: entre ellas, se apuesta por la creación de una renta mínima universal, que se fija en los 600 euros, la legalización del cannabis y de la eutanasia o la posibilidad de que un presidente del Gobierno sea sometido a un referéndum revocatorio a mitad de mandato.

Consulta el programa electoral de Podemos para las elecciones generales de 2019 . Puedes ver, imprimir, descargar, ampliar y compartir el PDF con el programa electoral. Si entras desde un dispositivo móvil y no puedes visualizar el PDF, pincha en el enlace anterior.

Programa electoral de Compromís en 2019

El programa electoral de Compromís para las elecciones autonómicas de 2019 en la Comunitat Valenciana está compuesto por un libro de medidas en el que la coalición liderada por Mónica Oltra desglosa las ideas que llevará a cabo si ganan en materia de financiación, Servicios sociales, Salud, Educación, Cultura, deporte, Empleo, Medio Ambiente, Modelo Económica, Agricultura, Derechos de la Ciudadanía, Juventu y Feminismos, entre otras áreas.

Consulta el programa electoral de Compromís para las elecciones autonómicas de 2019 . Puedes ver, imprimir, descargar, ampliar y compartir el PDF con el programa electoral. Si entras desde un dispositivo móvil y no puedes visualizar el PDF, pincha en el enlace anterior.

