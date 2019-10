Las 24 excusas legales para no ser miembro de una mesa electoral Conoce las causas que podrían excusarte de ser miembro de una mesa electoral en estas elecciones 2019 LP.ES VALENCIA Martes, 15 octubre 2019, 16:34

Las elecciones de este 10N se acercan y los miembros de las mesas electorales se han sorteado en un sorteo público celebrado 25 días antes de las elecciones. De él han salido los componentes de cada mesa formada por un presidente o presidenta, dos vocales y dos suplentes. Una jornada intensa a la que muchos preferirían no presentarse, aunque esto traiga grandes consecuencias.

Sin embargo, para todo existen excepciones y la Junta Electoral Central acepta determinadas causas como válidas, que a más de uno o una podrían servirle como excusa para no ser miembro de una mesa electoral durante este 28A.

Causas personales

-Ser mayor de 65 años y menor de 70.

-La situación de discapacidad

-La condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

-La situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica.

-La gestación a partir de los seis meses de embarazo y el período correspondiente de descanso maternal.

-El internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos.

-Haber formado parte de una Mesa electoral con anterioridad, al menos en tres ocasiones en los últimos diez años

- La condición de víctima de un delito, declarado o presunto, en razón del cual se haya dictado una resolución judicial que permanezca en vigor

Causas personales que pasarán a valoración de la Junta Electoral de Zona

- La lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral, o convierta en particularmente difícil o penoso el ejercicio de tales funciones.

- La condición de pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión.

- La situación de riesgo durante el embarazo durante los primeros seis meses del mismo.

- La previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a aquélla, siempre que resulten inaplazables.

- La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral.

- El cambio de la residencia habitual a un lugar situado en otra Comunidad Autónoma.

Causas familiares

- La condición de madre, durante el período de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses.

- El cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

- El cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo.

- La concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.

- La condición de madre o padre de menores de catorce años, cuando se acredite que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral, careciendo además el interesado de ascendientes o de otros hijos mayores que puedan hacerlo.

Causas profesionales

- No tendrán que presentarse a la mesa electoral quienes durante el día de la votación deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales.

- Tampoco aquellas personas que deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, etcétera.

- Podrán sucumbir al cargo electoral los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.

- No tendrán que formar parte de la mesa electoral los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral, cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento, produciendo perjuicios económicos relevantes.

Consulta la instrucción completa aquí, en la página oficial de la Junta Electoral Central.