Todos contra el ausente Vox en el debate europeo Los candidatos de los principales partidos arremeten contra el auge de los populismos y se echan en cara la crisis citrícola valenciana A. C. Martes, 14 mayo 2019, 00:27

Valencia. La coincidencia de las elecciones municipales con las europeas han dejado a estas últimas en un segundo plano al que no ha ayudado la cercanía de los comicios generales y autonómicos. En este contexto, se produjo ayer el primero de los debates de candidatos a las instituciones comunitarias centrado no sólo en las cuestiones europeas y españolas sino también valencianas. En esta cita organizada por Cadena Ser los principales candidatos coincidieron en atacar a Vox, que no estaba presente.

Tanto Esteban González Pons, número dos de la lista del PP, como Jordi Cañas, candidato de Ciudadanos y el único de los presentes no valenciano, consideraron que existe «un resurgir del nacionalpopulismo» que tiene como referente a Donald Trump y que consideraron que es «una amenaza para Europa». Unas declaraciones que apuntaban directamente a Vox sin nombrarlo de forma clara aunque luego matizaron que también se referían a los populismos de izquierdas. La socialista Inmaculada Rodríguez Piñero y en especial la podemista Esther Sanz y Jordi Sebastià, cabeza de lista de Compromís, reprocharon a PP y Ciudadanos que criticasen a esta formación en Europa pero que luego pacten con ellos en Andalucía. Unas palabras que fueron contestadas por Cañas al recordar a Podemos y a los nacionalistas «que suelen votar lo mismo que Le Pen» en Bruselas.

Otros de los asuntos que protagonizaron el encuentro fueron la crisis citrícola y los tratados de libre comercio. En este punto, Compromís y Podemos trataron de diferenciarse del PSOE al criticar que apoyase estos acuerdos mientras que el resto de partidos coincidieron en que aunque tiene cuestiones que deben ser matizadas son beneficiosos. Todos los candidatos coincidieron en la apuesta por el Corredor Mediterráneo y en la necesidad de tomar en serio unas elecciones que suelen ser vistas como de segunda clase y llamaron a la movilización.