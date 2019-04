Ximo Puig: «Estamos aún lejos de la visibilidad que quiero para la Comunitat» Candidato a la Generalitat por el PSPV | El líder socialista hará «autocrítica» si revalida la Presidencia, «para a partir de ahí establecer una nueva arquitectura del Consell», con la pobreza infantil y el desempleo como problemas prioritarios que resolver durante la legislatura BURGUERA VALENCIA. Jueves, 25 abril 2019, 00:24

Ximo Puig está tranquilo. Da la sensación de que está convencido de que seguirá presidiendo la Comunitat y de que barrunta cómo. Tendrá que esperar a que las urnas le den la razón. O no.

-¿Qué tal está yendo la campaña?

-En la Comunitat no hay excesiva crispación. Hay más a nivel nacional. Me gusta que la convivencia no se deteriore.

-¿Cuáles son sus propuestas prioritarias, las ineludibles?

-La lucha contra la pobreza infantil. Son 63.000 menores al borde de la exclusión, y eso debe ser nuestro objetivo, que en 2023 no haya ninguno. Va a depender de nosotros, pero con una alianza con los ayuntamientos y el Estado. Detectar los casos y actuar. Eso, y la violencia de género son mis prioridades.

-¿Cómo lo haría?

-Son medidas transversales. Desde la educacion, a la vivienda y los itinerarios para la formación. Todo eso debe estar monitorizado... pero decir un sólo asunto es complicado. El empleo es la preocupación más grande de los ciudadanos. Hemos reducido diez puntos la tasa de desempleo. No el Consell, sino las empresas, pero hemos ayudado a ello aunque queda mucho. Todas las políticas del Consell debe orientarse al empleo, y de calidad a través de la transformación económica.

-Sin embargo el empleo industrial no aumenta, sino que la mejora del paro viene a través de sectores donde los trabajos son de menor calidad, en todos los sentidos.

-Pero la industria en la Comunitat sí avanza. Su presencia en el PIB está cerca del 20% y sí ha aumentado el empleo industrial. Es cierto que nuestra economía aún está poco orientada a la transformación digital y hay que mejorar nuestra posición. Nuestra productividad es baja, porque se incrementa a través de la tecnología y la transformación.

-¿De qué sirven los programas de retorno del talento si no se trabaja con el que ahora mismo está en los colegios, por ejemplo en la detección de las altas capacidades?

-Atraer y retener el talento es complejo. Hay que reforzar los programas de becas para que las clases medias y trabajadoras tengan una igualdad de oportunidades, premiar al que se esfuerza, ayudar al que quiere comprometerse con la sociedad.

-¿El plan Edificant ha funcionado como esperaba?

-Si, pero teníamos que haber empezado antes con el plan contra los barracones. Desde el inicio de la legislatura lo intentamos. Se buscó financiación europea, pero teníamos un obstáculo en Bruselas con los colegios no pagados de anteriores gobiernos. Finalmente vimos que no había estructura en Educación para avanzar lo rápido que es necesario. Edificant ha licitado actuaciones por 527 millones a través de la alianza con los ayuntamientos. Funciona bien y en la próxima legislatura estará finiquitado.

-¿Qué es «finiquitado»?

-Pues que vamos a actuar sobre el 60% de los colegios, cerca de 700, y puede haber algún problema puntual, pero más del 90% de los barracones se habrán eliminado si no es el 100%, por cuestiones impredecibles, que es el objetivo. El procedimiento ya está iniciado y ese era el principal problema, la burocracia.

-¿Qué es lo mejor que ha hecho el Consell?

-Atender las urgencias sociales, recuperar la dignidad de las instituciones y establecer una convivencia real. La política ya no es el principal problema para los valencianos. En la Comunitat los copagos eran muy virulentos en materia de sanidad o en lo relacionado con la asistencia social. Sólo por la medida de facilitar el medicamento a los enfermos de Hepatitis C valdría la pena la legislatura.

-¿Y lo peor?

-Las insuficiencias. No haber acabado cosas. No hemos podido atender a todos los dependientes, el paro sigue ahí, con un porcentaje inasumible del 14%, aunque lo peor es que no hemos podido acabar con la violencia de género.

-¿Han sido las cosas como esperaba?

-Mejor. Este trabajo es el que más te puede enorgullecer. Es una suerte y una gran responsabilidad.

-¿Se arrepiente de algo?

-Siempre se puede hacer mejor. Quien dice que no se arrepiente de nada... No estoy de acuerdo. Hay cuestiones...

-¿Como cuáles?

-Hay algunas, para eso ya está la oposición, aunque si revalido la Presidencia pretendo hacer un análisis serio, autoevaluación y autocrítica, y a partir de ahí establecer una nueva arquitectura del Consell.

-Esta semana se ha conocido un manifiesto a favor de la Conselleria de Transparencia. ¿Mantendrá ese departamento, así como la Agencia Antifraude?

-Lo que se ha hecho ha sido generar anticuerpos contra la corrupción para que los ciudadanos tengan confianza. Eso no debería ser objeto de discusión, pero sí es cierto que esos elementos deberán autoevaluarse. La Conselleria de Transparencia ha cumplido con su misión. Ha situado la honradez, la credibilidad, como protagonista de nuestra actividad, y eso mejora la situación económica. La transparencia vino para quedarse, ahora bien, el instrumento, dependerá de la arquitectura que se haga.

-La haría usted, en todo caso.

-Sí, y habrá una conselleria con las competencias de transparencia, pero vamos a ver cómo... O el Consell de Transparencia, o la Agencia Antifraude, pero puede haber ajustes. Si nos hemos pasado de más con Transparencia, bien hecho está. Era neceario. Había que clarificar la situación y poner todos los antídotos.

-¿Sea cual sea el resultado le volvería a ofrecer a Oltra la vicepresidencia si suman?

-Sería un acto de soberbia pronunciarse sobre eso. Primero habrá una elección y con el voto se decidirá la composición del Consell.

-¿Por qué no le comunicó a Oltra su decisión del adelanto electoral mirándola a los ojos?

-Este es un episodio que se puede ver de distintas maneras.

-¿Y cómo lo ve usted?

-La últimas persona con la que hable fue con ella. Me dio sus argumentos, que entendí, y eran potentes, pero creo que para la Comunitat era mejor adelantar las elecciones. Por primera vez en la historia ha habido un debate plenamente valenciano en una televisión a nivel nacional. Los mítines de todos los lideres se cierran en Valencia, aunque estamos aún lejos de la visibilidad que yo quiero para la Comunitat, pero vamos avanzando.

-¿Ha hablado con Rodríguez mirándose a los ojos?

-Lo hice en su momento.

-¿Hace tiempo de eso?

-Unos días.

-¿Días, semanas o meses?

-No los cuento.

-¿Actuaron correctamente?

-Las responsabilidades judicales ya se dirimirán, pero en las políticas ya se actuó. Alguna cosa no se hizo bien, y a partir de ahí cada uno debe asumir sus decisiones

-La fiscalía cree que en Divalterra el entramado es de los partidos.

-Veremos en lo que queda, pero el PSPV no tiene nada que ocultar. Rodríguez ya se apartó de la Diputación, y ahora de candidato municipal. La cuestion no tiene nada que ver con los desvaríos del pasado, pero estamos en un nivel de exigencia alto. Mi partido tiene convicciones, aunque a veces se pueda cometer alguna injusticia.

-¿Y la responsabilidad del PSPV?

-El partido asumió su responsabilidad pero hay que preguntarse también de qué estamos hablando. Hablamos de un posible nombramiento irregular de un Consejo de Administración. Ya se asumió la responsabilidad política, y si finalmente hay un pronunciamiento judicial lo asumiremos también, pero Amos Oz habla de la graduación del mal, y no es igual desviar dinero a Andorra que contratar mal.

-¿Empatiza ahora más con Fabra?

-Lo peor en la última etapa del PP fue la raquitización de la Generalitat. Entiendo las dificultades pero no se acertó.

-Tenían grandes dificultades económicas, además. Una crisis.

-Sí, pero hace cuatro años auguraban que si ganábamos la economía caería en barrena y la realidad no ha sido esa con el Botánico. Hay componentes de caracter internacional, obviamente, pero hemos hecho lo que podíamos y debíamos: estabilidad, diálogo y honradez.

-¿Qué pasa con la financiación?

-En esta próxima legislatura lucharemos por un nuevo modelo, pero en cualquier caso, habrá una mejora de la financiación para los valencianos porque esto no da más de sí. Es como el cambio climático. Cuando no se sabía... pero ahora sí se sabe, y la desigualdad de la Comunitat ya está sobre la mesa. Sánchez ha dicho que sí o sí la mejorará. Hay que decir que, no solo el Consell, sino todo el conjunto de la sociedad, se ha cohesionado para plantear esta batalla.