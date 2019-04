El PP valenciano mejora dos puntos el resultado nacional de Casado

La letra pequeña de los resultados de las generales en la Comunitat revela que todos los partidos nacionales obtienen mejor resultado, en porcentaje, en la Comunitat, del que logran a nivel nacional -con la única excepción de los socialistas- . El caso más significativo, por la trascendencia posterior que podría tener, es el del PP valenciano. Las listas al Congreso del partido que lidera Isabel Bonig superan en algo más de dos puntos a las encabezadas por Pablo Casado a nivel nacional. El resultado, pese al retroceso en términos globales de las listas populares en las tres circunscripciones valencianas, permite a la presidenta regional del partido salvar la cara ante la cúpula nacional. La relación entre Bonig y la dirección de Casado se ha visto salpicada por diversos encontronazos. A la vista de los resultados de ayer, el PPCV logra un porcentaje sensiblemente mejor que el de la dirección nacional. Por circunscripciones, los populares obtienen su mejor dato en Castellón, un punto por encima de Alicante y tres sobre la lista de Valencia que ha encabezado Belén Hoyo.

Otro de los partidos que mejora holgadamente los resultados nacionales es Ciudadanos. Las listas de la formación naranja en la Comunitat superan en algo más de dos puntos a las encabezadas por Albert Rivera. Por circunscripciones, el mejor resultado de la formación naranja se da en Alicante -tres puntos por encima del dato nacional-, Valencia está en la media y Castellón se queda sensiblemente por debajo del dato nacional de ese partido.

La única formación política que, en porcentaje, no mejora en la Comunitat los resultados nacionales es, curiosamente, el ganador de las elecciones. En realidad, la diferencia es mínima -no llega al punto-, pero resulta llamativo porque se trata del único de los grandes partidos nacionales que en la Comunitat no mejora el dato nacional. En el caso de los socialistas, la circunscripción más débil es la de Valencia, que se queda prácticamente un punto y medio de la media nacional. Alicante está sensiblemente por debajo de esa media, pero muy cerca, y Castellón consigue mejorar los resultados de las listas encabezadas por Sánchez.

Tanto Podemos como Vox también mejoran en la Comunitat los resultados nacionales. La formación morada lo hace ampliamente, casi dos puntos y medio, mientras que la de derecha populista en cerca de dos puntos. Compromís no puede compararse porque no se presenta en toda España.