Toros - bous al carrer: lo que dicen en su programa electoral Vox, PACMA, PP, PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos en 2019

El tema de los actos taurinos es uno de los que más debate provocan antes de las elecciones entre diferentes colectivos. Corridas, bous al carrer, maltrato animal... son asuntos que aparecen en los programas electorales para las elecciones autonómicas de 2019 en la Comunitat Valenciana, donde cada partido explica sus ideas. Consulta y compara el programa político del PSPV-PSOE, PPCV, Compromís, Unidas Podemos-Esquerra Unida, Ciudadanos y Vox sobre los toros y todos los actos taurinos.

Todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas valencianas del 28 de abril de 2019

PSPV-PSOE Proteger el bienestar de los animales

El PSPV-PSOE no cita el problema de los toros ni de la tauromaquia en su programa electoral. En el programa a nivel nacional para las generales sí que habla de proteger el bienestar y los derechos de los animales, de forma genérica:

«Proteger el bienestar y los derechos de los animales. El bienestar animal constituye una preocupación creciente de la ciudadanía hacia todos los seres vivos en cuanto «seres sintientes», que merece ser regulado en una norma legal de ámbito estatal. El Gobierno solicitará un dictamen al Consejo de Estado para que defina su contenido, acorde con el marco competencial, y tendremos en cuenta los desarrollos legislativos en esta materia de los países de nuestro entorno.

PPCV Toros: Difusión y defensa del arte taurino

El PPCV incluye sus ideas sobre los bous al carrer en su programa electoral de 2019 para las elecciones autonómicas del 28-A.

En su programa a nivel naciona dicen: Reforzaremos el Plan Nacional de Tauromaquia (PENTAURO) para que extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta importante tradición.

«Crearemos un grupo de trabajo donde estén representados todos los estamentos relacionados con los eventos taurinos, y bous al carrer.

PACMA Toros: fin de la tauromaquia y los festejos populares

El Partido Animalista Pacma lanza un mensaje claro en relación a los toros en su programa electoral de 2019 para las elecciones autonómicas del 28-A: no a los festejos taurinos, no a la caza, no al tiro y arrastre.

«Fin de la tauromaquia y festejos populares donde se utilicen animales.

«El toro de lidia se cría para morir en la plaza. No tiene otro fin. Es una raza. Nuestra idea es que viva plácidamente en la dehesa hasta que llegue un momento en el que desaparezca como raza».

«Objetivo Sacrificio Cero: (Fomento de la adopción, Esterilización y prohibición de la venta de animales).

«Fin de la caza, práctica que acaba con la vida de millones de animales.

VOX Los toros, protegidos por ley

Vox se ha mostrado como un gran defensor de los toros y los festejos populares con animales y así lo incluye en su programa electoral de 2019 para las elecciones generales del 28-A.

«Impulsar una ley de protección de la tauromaquia, como parte del patrimonio cultural español.

«Se protegerá la caza, como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Promoción de una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias autonómicas e inter autonómicas.

COMPROMÍS Una ley para garantizar la dignidad animal

Compromís tampoco habla en su programa de los toros de forma concreta, aunque sí que habla del bienestar animal:

«Aprobaremos una ley para garantizar la dignidad y el bienestar animal.

«Apoyaremos a las entidades locales para los planes de esterilización felina y la atención de los animales abandonados con sacrificio cero, en colaboración con las asociaciones protectoras de animales.

UNIDAS PODEMOS - ESQUERRA UNIDA Eliminar los espectáculos taurinos

Unidas Podemos-Esquerra Unida incluye sus ideas sobre los toros en su programa electoral de 2019 para las elecciones generales del 28-A.

«Reconversión de las plazas de toros en espacios culturales y de ocio para dar cabida a espectáculos de teatro, danza, música, convivencia, etc.

«Prohibición de la difusión en medios de comunicación de espectáculos o publicidad que conlleven la promoción o uso de maltrato animal.

«Asesorar e impulsar espectáculos sin explotación ni sufrimiento animal para la eliminación progresiva de las excepciones al marco legal existente que prioriza la protección animal. En consecuencia, se pondrá en marcha una reconversión del sector taurino para facilitar una salida laboral alternativa a sus trabajadores y otros nichos de negocio para sus empresarios.

«Revisión de la normativa sobre caza y protección animal para su conversión en leyes de protección de naturaleza en los que se incluya un título para la gestión de especies silvestres con alternativas éticas de control poblacional y uso de anestesia ante el sacrificio de especies invasoras. Una revisión de la legislación en materia de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, que, desde el mantenimiento de la seguridad territorio valenciano ciudadana y la responsabilidad de los compañeros humanos, se desmitifique la falsedad de que hay razas en que todos sus individuos son agresivos. Este proceso se llevará a cabo con la colaboración de las asociaciones animalistas, activistas y todo el movimiento asociativo valenciano en materia de defensa de la protección y los derechos de los animales.

CIUDADANOS Defensa de la tradición taurina

Aunque Ciudadanos no incluye sus ideas sobre la tauromaquia en su programa electoral de 2019 para las elecciones autonómicas del 28-A, la postura del partido ha quedado marcada en anteriores ocasiones al oponerse a las iniciativas para que se suprimieran las corridas de toros en Cataluña, por ejemplo.

Se opone a que se supriman:

«Porque vulnera la libertad individual. Es una medida intervencionista que pretende prohibir el derecho individual de las personas a asistir a los espectáculos taurinos. No se pueden regular las aficiones de los ciudadanos porqué atenta contra sus derechos.

«Porque supone un dirigismo cultural intolerable. Se pretende prohibir por ley una tradición que socialmente y económicamente se sostiene y tiene seguidores. No se puede acabar por decreto con una tradición con tanto arraigo tanto en Cataluña como en el resto de España. Hay que saber aprender a respetar a los demás.

«Porque no resuelve la problemática del maltrato animal. No se puede abrir un debate exclusivo sobre el maltrato animal que pueden padecer los toros. Si hay que abrir un debate sobre la protección de los animales que sea serio, global y coherente y no exclusivamente contra una tradición y expresión cultural en concreto. Primero hay que obligar a hacer cumplir las leyes vigentes contra el maltrato animal, como aquellos ayuntamientos que la incumplen en relación a las perreras y aplicar las sanciones a aquellos ciudadanos que abandonan a sus animales de compañía.

En su programa habla de la protección de los animales:

«Actualizaremos la Ley Valenciana sobre Protección de los Animales de Compañía y la dotaremos de los recursos necesarios para su implementación. Intensificaremos el control en la cría y venta de animales, en particular los ejemplares de especies exóticas.

«Aumentaremos los medios para su identificación y registro; mejoraremos las condiciones de los centros de acogida, en colaboración con los municipios; pondremos freno a la crueldad contra los animales, como el maltrato, las mutilaciones con fines estéticos o el abandono, con el fin de hacer realidad el objetivo de «cero sacrificios» sin causa justificada de animales en nuestra comunidad. Estableceremos la obligación legal de implantar el chip identificativo en el momento de la adquisición del animal.

