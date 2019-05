Ribó asegura que la extrema derecha «ya ha estado» en el Ayuntamiento este mandato El alcalde Ribó, ayer, flanqueado por Glòria Tello e Isabel Lozano. / jesús signes El candidato de Compromís confía en que las críticas por algunos de los carriles ciclistas no supongan un desgaste de votos P. MORENO Miércoles, 8 mayo 2019, 00:12

valencia. El alcalde Joan Ribó presentó ayer las líneas maestras del programa electoral de Compromís para las próximas elecciones municipales. La cita se produjo en el Parque Central, al aire libre, donde el candidato señaló que le preocupa la entrada de la «extrema derecha (en el Consistorio), pero hay muchos elementos de la derecha que han tenido ya comportamientos de extrema derecha. A mí, más que los nombres me preocupan comportamientos y nosotros los combatiremos».

Citó temas de defensa como los de género. «Quiero resaltar que en este Ayuntamiento los comportamientos de extrema derecha no son nuevos, ya han aparecido y estaban. Lo que pasa es que ahora se ha vestido con otro traje, pero estaban», para señalar que le preocupa el «hecho de que la derecha cometa el error, y parece que se han dado cuenta en Madrid, de que utilizar el lenguaje de la extrema derecha no es beneficioso para ellos. Espero que no tenga esos malos hábitos».

En la comparecencia citó hasta dos veces su preocupación «por la gente, no por las banderas». Habló de la corrupción del «pasado, que aún nos persigue, como ha sucedido con el caso de la Fórmula 1», en referencia al procesamiento del expresidente de la Generalitat, Francisco Campos, por la adjudicación de la obras del circuito.

Confió en que la movilización no se reduzca por la cercanía de las elecciones generales y autonómicas, para asegurar que las críticas por algunos de los carriles ciclistas construidos este mandato no supondrán una merma de votos.

«Haremos una campaña en positivo, de los valores de una ciudad que avanza hacia el futuro», explicó, para añadir que «nos jugamos mucho en esta campaña, dado que podremos elegir entre el pasado oscuro de la corrupción, el despilfarro y el endeudamiento o continuar andando hacia el futuro de una ciudad de los valores y la calidad de vida».

En la campaña que empezará la medianoche del viernes «hablaremos de honradez porque tenemos un proyecto que queremos continuar. Explicaremos que apostamos por una gestión eficaz como la que nos ha permitido reducir la deuda a la mitad, a unos números que nos avalan, y pondremos en valor la estabilidad que garantizamos, con un gobierno de coalición que ha optado por el diálogo y no por la bronca que esperaban las derechas».