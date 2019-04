Puig: «La Cayetana (Álvarez de Toledo), es que no se puede ser más facha» Ximo Puig, ayer en Alicante. / efe El candidato socialista a la Generalitat vuelve a prevenir contra el «extremismo» y cita a la cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona S. P. Domingo, 21 abril 2019, 00:31

alicante. Con las ganas se quedó Ximo Puig el pasado jueves, en un acto sobre igualdad de género junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de calificar a la cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Y dos días más tarde no se contuvo y lo dijo. «De Cayetana qué os voy a decir: No se puede ser más facha, de verdad. Ya no se puede», señaló ayer el líder de los socialistas valencianos antes de comentar que en el PP «quieren blanquear lo inblanqueable». Puig, que pidió el voto para su partido alertando contra el «extremismo» que suponen otras opciones, reclamó el apoyo a Sánchez con el fin de «parar la coalición contra el progreso» que, en su opinión, conforman el PP, Ciudadanos y Vox. De este modo se manifestó el candidato a la Generalita del PSPV en el acto central de su partido en Alicante, en el que también participó el actual jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

La candidata popular no desaprovechó la ocasión y respondió a Puig. Álvarez de Toledo, a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, replicó: «Y el Ximo... no puede ser más toxo». Según recoge el diccionario de la Real Academia Galega, el término 'toxo' hace referencia a una persona «áspera en el trato con los demás», lo que en su expresión coloquial podría traducirse como 'arisco', al relacionarse con el término castellano 'tojo', que es una planta con puntas espinosas.

Puig mostró su sorpresa frente a las preferencias de PP y Ciudadanos. Criticó que estos partidos digan que no van a pactar «nunca» con el PSOE «y sí con la extrema derecha», lo que, según el presidente de la Generalitat, supone una «anomalía histórica» en Europa que los votantes deberán tener en cuenta el 28 de abril. Puig se mostró confiado en que su partido gane las elecciones autonómicas, si bien consideró que la ayuda del presidente del Gobierno, ya que las elecciones autonómicas valencianas y las generales se celebran a la vez, «nos va a enchufar» para ser los más votados. Puig auguró que el próximo domingo su partido será «la primera fuerza política» en la Comunitat «después de casi 30 años» durante los cuales esa posición quedó reservada para el PP.

No obstante, el secretario general del PSPV advirtió de que cuanto «más apoyo» dan las encuestas, «mayor responsabilidad y humildad», por lo que reclamó a sus compañeros de partido «un plus», redoblar el esfuerzo.

«Tendremos que hablar más con las personas, entendernos, no desde la arrogancia y la soberbia, desde la humildad, sí queremos liderar la Comunitat», señaló Puig, que bajo techo pero sabiendo que en la calle diluviaba, se acordó de los regantes del sur alicantino, a quienes aseguró que el futuro valenciano pasa por tener «agua para siempre; no agua para enfrentar territorios, agua para siempre», y agregó: «Los regantes saben que siempre estaremos con ellos sin demagogia, sin confrontación». Puig afeó que representantes de otros partidos se hayan «puesto nerviosos» porque no quieren que el Consell «comunique» que el Gobierno ha transferido los fondos del FLA a la Comunitat y argumentó que «lo importante era pagar a las personas».