Los políticos tienen la culpa «Son todos iguales y no sueltan el cargo. No confío en nadie». Una frase de barra de bar, un lugar improvisado en el que debatir Los españoles señalan a los cargos públicos como uno de los grandes problemas que hay en España, según el barómetro del CIS VALENCIA. Lunes, 22 abril 2019, 01:11

«Los políticos son todos iguales». La frase es el titular que se repite cada día, con mayor intensidad durante la campaña electoral. Muchos electores no indagan por hartazgo, desinterés o apatía, pero abren el saco para meter a todos, buenos y malos. El problema es que los representantes públicos hace más bien poco por mejorar su imagen. Esa frase, la de todos los días, la pronuncia David, trabajador, un poco más que mileurista, con su esposa renovando el paro y dos niños pequeños en casa. La reflexión en voz alta la hace mientras desayuna una tostada con aceite y un café con leche con dos de azúcar. «Las penas hay que endulzarlas», dice siempre. Es uno de los miles de electores que en estos comicios van a probar algo nuevo. «Total he votado a casi todos y siempre me ha ido igual. Yo estoy harto. Mismos perros con distintos collares. Dicen que es un voto de castigo, pues a ver si es verdad y se van esos que llevan años chupando del bote», apunta con la tostada en la mano como si fuera a salir volando. Se ríe, empapa el pan en el café con leche y pega una gran bocado.

La barra de cada bar es a veces la mejor encuesta del CIS que existe. Entre amigos y conocidos muchos tienen poca necesidad de mentir. Además, en los pueblos, todos saben de qué partido político es cada uno o, por lo menos, lo intuyen. El mundo rural tiene pocos secretos que guardar.

El último barómetro oficial situaba el paro a la cabeza de los problemas. El pan es el dolor de cabeza de siempre. Por debajo, la corrupción y el fraude. Y en tercer lugar, los políticos. Estos dos últimos son casi el mismo problema. Para reflexionar el hecho de que los que gobiernan, los que gestionan el dinero público no sean vistos como parte de la solución.

A vuela pluma, las reflexiones espontáneas son las mismas. «Un político lo que quiere es la poltrona. Si se tiran un puñado de años con un sueldo público en el bolsillo. Fíjate esos que cambian tanto de partido. Voy a votar pero aún no lo tengo decidido. Al del chalé seguro que no. Ese descartado», apunta Eduardo, jubilado y como gran distracción ir y volver del extrarradio de Valencia a la playa andando cada mañana. «El del chalé es el coletas», apunta por si se había escapado el detalle.

La corrupción y el fraude es un problema para el 33% de los españoles. Los políticos, los partidos y la política, protagonistas en muchos casos de lo anterior, el 29,1% según el CIS. Y ese problema ha llegado para quedarse por encima de otros como la sanidad y la educación.

Al habla con los culpables, es decir, los cargos públicos, al final la mejor opción es colgar el teléfono. Nadie se da por aludido. Apuntan a los medios de comunicación, a la moda de las 'fake news', a los grupos de whatsapp de la falla, del equipo de fútbol de empresas o de la comunidad de vecinos. Y como último argumento, el rival político siempre tiene más casos de corrupción.

Hay cargos que han entrado y salido ya de prisión, sumarios de miles y miles de folios por presuntos casos de corrupción, asuntos bajo el dintel del juicio inminente, casos embrionarios del que nadie se hace responsable como ha pasado estos días con el caso Alqueria y ajustes pendientes que florecerán dentro de no mucho. Y los políticos, en algunos casos, siguen sin abordar situaciones como la limitación de mandatos. En este punto, las críticas se reparten a partes iguales entre diputados y concejales.

David se ha terminado la tostada. «A trabajar, que seguro que nadie nos va a sacar de pobres. Y que no falte. A mi edad, si me quedo en el paro, no confío en que estos (los políticos) me encuentren un trabajo», apunta. Ya sabe lo que es estar desempleado. Casi un año y medio sobreviviendo. A través de un amigo logró volver a la rueda laboral. «Ah y escríbelo, escríbelo. Ni a PP ni a PSOE», insiste. Durante ese desayuno de no más de veinte minutos su móvil no ha dejado de sonar. Mensajes e imágenes de todo tipo. Entre ellos, memes de moda con la cara de los candidatos. Montajes acompañados de una risa escandalosa. Una forma de trivializar el problema.

por ciento. Este es el porcentaje que sitúa a los políticos y a los partidos como el tercer mayor problema en España por detrás del paro y la corrupción.