Miércoles, 8 mayo 2019

Podemos pide una reunión de los grupos del Botánico para analizar los fallos cometidos

Estañ reprocha a Puig que sugiriese que podría gobernar sin ellos y le recuerda que «no tiene mayoría absoluta» y que estarán en el Consell

Valencia. El presidente Ximo Puig decidió adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales tras contar con el visto bueno de Podemos. Entonces, la formación morada pidió una última reunión entre los socios del Botánico para tratar de cerrar la legislatura que nunca llegó a producirse. Ayer, una vez pasados los comicios, Podemos recuperó su propuesta al reclamar a sus socios de PSPV y Compromís un encuentro para analizar los fallos cometidos esta legislatura de cara al arranque de las negociaciones para conformar un nuevo Consell de izquierdas.

La propuesta fue lanzada por Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat, y Fabiola Meco, diputada saliente y miembro de la dirección autonómica. Los dos remarcaron la necesidad de que se pueda ver «qué fallo» de aquel pacto y qué iniciativas se quedaron sin llevarse a cabo a modo de «balance de legislatura». El objetivo del partido morado es que cada formación haga un análisis crítico de forma individual y que pueda cerrarse una cita a lo largo de los próximos días para ponerlo en común. Podemos considera que es necesario investigar por qué los partidos de izquierda han perdido apoyo pese a tener mayoría en esta cita con las urnas y cree que la mejor forma de saberlo es con un examen de estas características.

Para Estañ «de cita obligada es la mejor forma iniciar una negociación» del futuro pacto del Botánico del que exigirán formar parte pese a que Puig esta misma semana sugirió que podrían gobernar sólo dos partidos y dejó a los morados fuera de la quiniela. Unas palabras que Estañ no dudó en contestarle al recordar al presidente en funciones «que no tiene mayoría absoluta» y que Rubén Martínez Dalmau, el que fuera candidato a la presidencia de la Generalitat, hizo suyas en una entrevista en À Punt.

Propone que este encuentro sea el punto de partida para la negociación del Consell

Tal y como anunció Puig, los contactos para cerrar un nuevo Consell arrancarán esta misma semana pese a que no hay una fecha cerrada para sentarse a hablar. Desde Podemos no se cierran en banda a que las cuestiones que reclaman se aborden en estos encuentros pero prefieren que se haga de forma paralela y más cuando se prevé que el pacto final no esté listo hasta que pasen las elecciones municipales del 26 de mayo, ya que la negociación autonómica podría complementarse con la local.