Oltra carga contra Sánchez y la política hídrica que defiende el PSOE manchego Compromís «plantará cara a aquellos que como el presidente de Castilla-La Mancha niegan el agua», afirma la candidata S. P. Domingo, 21 abril 2019, 00:31

alicante. La candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, aseguró ayer en Alicante que la formación está «convencida de liderar el nuevo Consell el 28 de abril», al tiempo que auguró que «este gobierno seguirá plantando cara a aquellos como el presidente de Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), que nos niega el agua». Oltra criticó la gestión de Pedro Sánchez en materia de financiación y arremetió contra uno de sus barones, el presidente machego, que ha mantenido un discurso de menos confrontación con el centro derecha.

Compromís celebró en el Palacio de Congresos de Alicante su acto central de campaña para las elecciones autonómicas y generales del próximo 28 de abril, al que acudieron cerca de 700 personas, ha informado la formación en un comunicado. Participaron el cabeza de lista al Congreso, Joan Baldoví, y los cabezas de lista por Alicante a Les Corts, Aitana Mas, y al Congreso, Ignasi Candela, entre otros.

Oltra, en su intervención, recordó que en las comarcas alicantinas más sureñas «cada gota de agua vale oro. Por eso, el sistema de regadío de nuestros agricultores es el más eficiente del Estado y, por eso, este gobierno seguirá plantando cara a aquellos como el presidente de Castilla-La Mancha que nos niega el agua». En cuanto a la financiación. Oltra señaló que los valencianos no quieren «ser más que nadie», pero están «hartos de ser los últimos. El PP y el PSOE se caracterizan por pedir una cosa aquí y en Madrid otra. Puig pedía la financiación con Rajoy y con Sánchez se le ha hecho la boca pequeña y no dice nada. Queremos financiación justa, financiación en arreglo al peso poblacional y la regularización de la deuda que ha provocado esa infrafinanciación y que no es responsabilidad de los valencianos». Los dirigentes de Compromís contrapusieron su naturaleza local a un bipartidismo donde sus dirigentes están muy influenciados por las consignas de Madrid.