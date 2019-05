Puig también evita el acto central de Sandra Gómez La cita prevista para el próximo domingo en la plaza del Ayuntamiento contará con la presencia del ministro Borrell JC. F. M. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:25

valencia. La decisión de la dirección federal del PSOE de que Pedro Sánchez no acudiera a Valencia para respaldar a Sandra Gómez con motivo de la campaña de las elecciones municipales, adelantada por este diario, ya dejó entrever que la apuesta del partido por la joven candidata a la alcaldía no era todo lo decidida que cabía esperar. Ayer se sumó otra decisión que no deja de resultar significativa: en el acto central de campaña de la dirigente socialista tampoco está prevista la presencia del secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La cita, el próximo domingo en la plaza del Ayuntamiento, contará con la presencia del ministro y cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, Josep Borrell, junto a la eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero, la líder del PSPV de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, y la propia Sandra Gómez.

Fuentes socialistas explicaron ayer que la ausencia de Puig del acto central de campaña de Sandra Gómez obedece a que el líder socialista tiene prevista su participación en otro acto -que se celebrará en la provincia de Castellón, según algunos cargos del partido-. Con todo, la ausencia de Puig del acto central de Sandra Gómez no pasó ayer inadvertido en las filas socialistas, que remarcaron que ni siquiera con la presencia de Borrell, uno de los pesos pesados del Gobierno de Pedro Sánchez, el líder de los socialistas valencianos acudirá a este acto.

Tal y como avanzó este diario, Sánchez sólo tiene previsto acudir a Alicante para mostrar su respaldo al aspirante socialista a la alcaldía de esa ciudad, Paco Sanguino. En la campaña de las generales y autonómicas, por contra, acudió hasta en tres ocasiones a la Comunitat Valenciana.