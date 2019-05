El PP propone a PSPV y Cs un pacto de gobierno liderado por Catalá M.ª José Catalá durante su comparecencia de esta tarde. / LP Proponen crear un bloque constitucionalista para evitar un nueva legislatura de Ribó MAR GUADALAJARA Lunes, 27 mayo 2019, 18:35

«Somos el partido más votado del bloque constitucionalista, por ello proponemos una unión de partidos que se integran dentro del Estado de Derecho y que no son tendenciosamente alineados con el secesionismo», así ha cambiado el tablero de juego María José Catalá, que ya no mira a través del tradicional prisma de izquierdas y derechas, sino que lanza la posibilidad de crear un bloque de partidos constitucionalistas y califica la formación de Ribó de nacionalista.

«Nos posicionamos en favor de partidos constitucionalistas y ya hemos alertado del riesgo que tiene la izquierda nacionalista, pensamos que cuatro años más no es una buena opción, no es bueno para la ciudad», ha declarado Catalá minutos antes de reunirse con la Junta Gestora de su partido, anunciando su propuesta: crear un bloque constitucionalista con el apoyo de PSPV y Cs, un pacto de gobierno para «evitar que Ribó y la izquierda nacionalista vuelvan a gobernar y a gestionar esta ciudad», ha reiterado.

María José Catalá tiende la mano a los que considera que son los partidos constitucionalistas, necesarios para «cambiar el rumbo de a ciudad, tomar las riendas y mejorar la gestión de Valencia, de ellos depende, ellos valorarán si quieren más Joan Ribó o un alternativa clara al nacionalismo de Compromís», ha dicho.

Pese a que considera que «es justo» que gobierne la lista más votada, que es Compromís, y tras exponer la evolución fluctuante del partido de Ribó, ha defendido que el Partido Popular es la opción más estable: «este es el partido que mantiene una fortaleza más estable dentro del panorama político de la ciudad». Y por ello, su intención es intentar formar un bloque que no esté marcado por la tradicional división entre partidos de izquierdas o derechas, Catalá apunta más allá.

«Estaríamos encantados de obtener de ellos un apoyo para formar gobierno y después apoyos puntuales durante toda la legislatura para las cuestiones más importantes, en sus manos esta que la izquierda nacionalista no gobierne la ciudad, no vamos a renunciar a nuestra posición de liderazgo de un bloque constitucional porque ya no se trata de bloques de izquierdas o derechas, sino de agrupar las fuerzas constitucionalistas», ha matizado en su comparencia.

Asimismo, ha valorado la situación del PSPV, insistiendo en la debilidad del partido, con lo que justifica su propuesta, ya que l pacto de los socialistas con Compromís, ha dicho, sería un error. Pese a todo, pide su apoyo para gobernar porque reitera, son el partido más votado del bloque constitucionalista.

El acuerdo que baraja Catalá, pasa por que ella sea investida como alcaldesa. «Estamos dispuestos a liderar esta opción, es evidente que nosotros exigiríamos la alcaldía, porque somos el segundo partido más votado y con los mejores resultados», ha señalado.

En este nuevo planteamiento, el PP deja fuera a VOX aunque sin matizar si tampoco lo consideraría un partido constitucionalista, sólo justificando que «no sería necesario su apoyo».