Mujer de mediana edad, culta y nacida en Valencia Elecciones generales y autonómicas del pasado 28 de abril. / J. MONZó El censo electoral desvela el perfil medio del votante | Quatre Carreres, Camins al Grao, Patraix y Marítimo son los distritos más populosos que decidirán la alcaldía este domingo PACO MORENO VALENCIA. Viernes, 24 mayo 2019, 00:46

Las elecciones municipales de este domingo se perfilan en Valencia como una de las más reñidas de los últimos lustros. ¿Cómo son los votantes que acudirán a las urnas? La Oficina de Estadística Municipal ha intentado dar una respuesta a esa cuestión con un trabajo sobre el censo de 587.202 personas con derecho a voto. Predominan con claridad las mujeres de mediana edad, con formación superior y nacidas en Valencia.

Si los candidatos tuvieran que elegir una franja de votantes para lanzar el último mensaje, debería ser para esas personas a tenor de lo que indican la tablas estadísticas. La cifra citada es superior al censo de 2015, cuando se registraron 582.855 electores en el cap i casal.

La franja de edad que predomina ahora es la que va desde los 50 a los 54 años. El envejecimiento de la población de Valencia es un hecho constatado desde hace mucho tiempo, por lo que no sorprende que la parte más ancha de la pirámide demográfica se sitúe en esos años. En cuanto al género, el femenino alcanza las 29.337 personas, mientras que los hombres llegan a los 26.873 empadronados en la actualidad.

Los extranjeros más numerosos que votarán serán 1.412 italianos que viven en el cap i casal

Algo parecido ocurre con el nivel de formación. Del censo electoral, un total de 168.405 mujeres con estudios de Bachiller, FP o grado superior representa el apartado más grande. En realidad, en todos los niveles están por delante las féminas, aunque en las titulaciones universitarias o al menos del rango inferior el protagonismo es total. En cuanto a los distritos más poblados, se encuentran Quatre Carreres, Patraix, Camins al Grao y Marítimo.

Una vez despejadas dos incógnitas, la tercera es el lugar de nacimiento mayoritario, donde lógicamente la inmensa mayoría ha nacido en el cap i casal. Eso sí, hay un destacado cuerpo electoral de nacidos en el extranjero, donde destacan 1.412 ciudadanos nacidos en Italia, o los 674 francés. Como anécdota, también podrán ejercer su derecho a voto tres estonios y cuatro noruegos.

El censo electoral está compuesto por españoles residentes en Valencia, extranjeros con derecho a voto (que incluye los nacionales de otros países de la Unión Europea, así como de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago).

Entre otros requisitos tienen que haber declarado su intención de votar en las elecciones municipales. Por último, los españoles residentes en el extranjero inscritos en la ciudad. Mención aparte merece la cifra de 32.349 valencianos residentes en el extranjero y que también podrán ejercer el derecho a voto.

La categoría de nuevos electores respecto a las municipales de 2015 corresponde a los que en la fecha de los anteriores comicios (24 de mayo de 2015) no habían cumplido todavía los 18 años. La publicación ha sido elaborada con listas facilitadas al Ayuntamiento por el INE, que recoge los movimientos comunicados por los ayuntamientos, los consulados y los registros civiles. No obstante, hay que tener en cuenta que los datos publicados no constituyen el censo electoral definitivo, ya que esto último incluye, además, el resultado de las resoluciones y sentencias a las reclamaciones y recursos. Por último, destacar los 13.454 vecinos que ejercerán su derecho al voto por primera vez en Valencia.