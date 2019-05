Las mayorías absolutas se imponen en la Marina Alta con 24 de los 33 pueblos Vicent Grimalt brinda tras la victoria del PSPV en Dénia. / T. Calvo Los independientes se aseguran ocho alcaldías, el PSPV da la campanada en Dénia y se asienta en Xàbia, Compromís gobernará siete pueblos y el PP sólo tres B. ORTOLÀ DÉNIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:30

Una de las primeras conclusiones que se extrae de los resultados de las elecciones municipales en la Marina Alta es que habrá pocas mesas de negociaciones, puesto que en 24 de los 33 municipios de la comarca, el ganador de los comicios ha obtenido mayoría absoluta. Se trata de un listado que lideran los propuestas independientes, 8 de 24, gente de los pueblos que decidieron emprender un proyecto alejado de las grandes marcas para «no tener que rendir cuentas a nadie».

Dos de las victorias más destacadas son las que se han producido en Poble Nou de Benitatxell y Benimeli. En el municipio poblero los ediles que expulsó el grupo Compromís han conseguido un resultado histórico con la candidatura Més Benitatxell, encabezada por Miguel Àngel Garcia. Tendrán seis ediles de los once posibles, el doble de lo que consiguieron cuando concurrieron bajo las siglas de los valencianistas.

En esta localidad, además, populares y socialistas han quedado fuera del pleno, el resto de sillones se los repartirán otros dos grupos independientes, RED e IMA.

Y en Benimeli, la propuesta liderada por Jose Llull, Units per Benimeli, ha conseguido los siete escaños del pleno, infringiendo un severo varapalo al PP, el otro partido que concurría a los comicios.

Los independientes también han conseguido el apoyo superlativo de sus vecinos en Sanet i Negrals (Sanet Fepal), Sagra (Gent pel Canvi), la Vall de Gallinera (Gent per la Vall), Castell de Castells (Fepal), Parcent (Junts per Parcent) y l'Atzúbia (Iniciativa per l'Atzúbia i Forna). A los independientes les siguen en este ranking el grupo Compromís, siete de sus alcaldables tendrán la vara de mando. Mientras que el clásico bipartidismo se ha quedado en la cola: el PSPV ha conseguido tres mayorías absolutas y el Partido Popular tan solo se ha impuesto con solvencia en tres municipios.

A pesar de quedar en tercer lugar, los socialistas se han llevado el premio gordo, Dénia y Xàbia. En la capital de la Marina Alta la lista encabezada por Vicent Grimalt ha conseguido el mejor resultado de los últimos tiempos, doce ediles. En Xàbia, el flamante diputado José Chulvi y los suyos han vuelto a repetir hazaña, aunque esta vez no han llegado a las catorce escaños de la pasada legislatura, se han quedado en once. Los gobiernos de Beniarbeig, Benigembla y los valles d'Alcalà y Ebo también se teñirán de rojo.

Las mayorías absolutas de Compromís se han dado en el interior de la comarca. Entre ellas destaca la conseguida en Pedreguer, donde Sergi Ferrús ha revalidado la alcaldía, aumentando de seis a siete el número de escaños, en unos comicios en los que la CUP volverá a tener a dos representantes en el pleno. Los valencianistas también han arrasado en Alcalalí, Orba, el Ràfol d'Almúnia, Senija, Xaló y la Vall de Laguar.

Por su parte el Partido Popular tan solo ha podido llevarse la mayoría absoluta en tres localidades, Tormos, Murla y Llíber. En este último feudo, la lista popular, encabezada por Juan José Reus, cuenta en sus filas con el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.

Pactos

Los populares han conseguido la victoria en plazas importantes como Calp, Gata de Gorgos y Els Poblets, aunque no han alcanzado la mayoría y deberán negociar con sus adversarios para conseguir el poder. Incluso en los dos últimos pueden quedarse fuera del gobierno.

Algo similar les sucede a los socialistas en Pego, Ondara y El Verger, donde el acuerdo más probable, en los tres casos, deberán sentarse a hablar con Compromís.