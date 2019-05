La derecha se quedó lejos de recuperar la alcaldía de Valencia Una votante elige su papeleta durante los comicios del domingo. :: / IRENE MARSILLA El PP necesitaba otros 11.400 votos para arrebatar a Ribó el concejal que le ha dado la victoria Á. SERRANO/P. MORENO VALENCIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:31

Conforme avanzaba la noche del domingo, la izquierda veía cada vez más cerca revalidar el gobierno encabezado por Joan Ribó. Únicamente cuando el PP le arrebató un concejal al PSPV, en torno a las 22.45 horas, peligró la reedición del pacto de la Nau, ya sin Podemos. Sin embargo, lo cierto es que la victoria del centro derecha quedó lejos. Muy lejos. Concretamente, a 11.431 votos, los que el PP tenía que haber sacado más de diferencia al bloque de izquierdas para quitarle un concejal a Compromís y que María José Catalá tuviera opciones reales de ser alcaldesa.

La razón es que el último concejal en liza, ese que el PP le arrebató al PSPV, estuvo en juego entre los populares y Vox: es decir, dentro del mismo bloque. Si la formación que encabeza José Gosálbez, que sumó 28.126 votos, hubiera conseguido 3.500 más (y los demás ninguno), habría ganado una tercera acta, pero no habría supuesto un desequilibrio entre los bloques porque el PP habría perdido un edil, que habría ganado Vox. Así las cosas, la victoria del centro derecha se perfiló como un deseo casi imposible porque habría requerido no sólo que el PP hubiera ganado 11.431 votos (a sumar a los 84.328 que consiguió), sino que el resto de partidos no consiguieran ningún sufragio añadido. Por cada uno de Compromís, la candidatura de Catalá habría necesitado otro tanto en las urnas.

Ese último concejal bailó hasta el último momento. Vox era el partido que más fácil tenía conseguirlo, pero no el único. Ciudadanos, que sumó 68.283 sufragios, se quedó a 5.504 votos, mientras que PSPV (que consiguió 74.597) y Compromís (quque sumó 106.395) habrían necesitado 9.731 y 9.556 sufragios más, respectivamente, para anotarse otra acta de concejal, según indicaron fuentes conocedoras del proceso. Con estos mimbres, no es de extrañar en la plaza del Pilar Compromís saliera a celebrar el resultado con poco más del 90% escrutado. Cuando los informadores preguntaban, curiosos, si no temían que el resultado cambiara, desde la candidatura liderada por Ribó insistían: «Està fet». La pelea se libraba entre la derecha. Por cierto, Unides Podem-EU, con 16.158 votos, se quedó a 10.541 de conseguir representación en el Consistorio, siempre con la misma condición, es decir, sumar otras tantas papeletas como el partido al que tendría que quitarle el acta de edil.

Y eso que el PP comenzó a ganar votos de manera muy rápida cuando comenzó a entrar el recuento de distritos como el Ensanche o Pla del Real, que se retrasaron hasta última hora de la noche. La distancia con el PSPV se agrandó a pasos agigantados, hasta llegar a casi 10.000 votos, que sin embargo no valieron para ganar un concejal porque, además, tanto Compromís como los socialistas siguieron recibiendo sufragios.

El domingo fue peculiar en el sentido de que confluyeron las elecciones municipales, la celebración del Valencia por la Copa del Rey ganada, un espléndido día de playa y hasta la saturación del electorado por haber acudido a las urnas hace justo un mes, para depositar los votos para el Congreso, el Senado y los comicios autonómicos.

«Eso fue igual para todos, no se puede distinguir a qué partido benefició y a cuál perjudicó», señalaron desde una de las candidaturas del futuro gobierno municipal. La participación fue muy baja, un 66,32% frente al 72,12% registrado hace cuatro años. Otro argumento a tener en cuenta hoy en el análisis del resultado por barrios, que ayer no estaba disponible debido a problemas en el tratamiento de los datos por parte del Ministerio del Interior. En el trazo gordo de los distritos, el dominio de Compromís es sólo rebatido en algunas zonas por el Partido Popular.

Revisión del escrutinio

Mañana a las diez de la mañana se abrirá la sala de prensa de la Ciudad de la Justicia para la revisión de todas las papeletas de las 926 mesas electorales de Valencia. Representantes de los partidos podrán acudir con la intención de repescar algunas de las papeletas declaradas nulas para sus candidaturas.

En esta ocasión se han dado 1.369 votos en estas circunstancias, una cifra que no supondrá ninguna amenaza de cambio de acta de concejal. El más próximo son los más de 3.000 votos que necesita Vox para llegar a los tres representantes en el hemiciclo del Consistorio.

No sólo se podrán revisar los nulos, sino cualquiera de las remesas guardadas en cajas inventariadas. Fuentes conocedoras del proceso señalaron que los apoderados e interventores de los partidos realizan escritos de protesta que sirven como guía para pedir la apertura de los sobres, del mismo modo que algunas situaciones anómalas, bien sea por el elevado número de votos nulos o porque los apoyos al partido en cuestión hayan resultado muy bajos. Entonces se solicita la comprobación de todos y su cotejo con las actas de la mesa electoral.