Compromís se aferra al espejismo Oltra y los concejales de Valencia Galiana y Fuset, en la celebración de los resultados del domingo tras las elecciones. :: / IRENE MARSILLA El resultado de la capital maquilla el estancamiento y falta de liderazgo nacionalista - BURGUERA Valencia Miércoles, 29 mayo 2019, 01:40

valencia. Compromís tropieza con sus limitaciones con unos resultados que retrotraen a la coalición a los tiempos en que el nacionalismo se movía en las localidades valencianas en el entorno de los 200.000 votos, un resultado muy similar al obtenido en los comicios locales de 2011, en las generales de abril o en las europeas que también se celebraron ayer. La pujanza de Compromís reside en sus dos candidatos estrella: Oltra y Ribó. En las autonómicas fue ella quien aportó el plus, y el domingo fue Ribó. Los resultados en la capital maquillan un descenso global de 40.000 votos, un estancamiento, según los optimistas, que se aferran a la capital.

La baza de Ribó solapa unos apoyos desiguales en los municipios y debilita a los dirigentes que pretenden erigirse como alternativa a Oltra

Los analistas de la coalición y los que estuvieron vinculados a la organización señalan que, sin ese espejismo de la ciudad de Valencia, Compromís no habría abandonado su clásica fluctuación en los municipios de la Comunitat: unas elecciones gana Sagunto y a las siguientes se pierde. Los buenos resultados no se consolidan a través de barones comarcales con cifras acreditadas. El entorno vinculado al Bloc que renovó a la antigua cúpula nacionalista califica la situación de «consolidación desigual». No hay un patrón entre sus votantes, muy heterogéneos, lo que no deja en buen lugar a su cúpula dirigente en lo que se refiere a la fidelización del voto y a la elección de candidatos. Pocos son, en la Ejecutiva de Compromís, los que pueden presumir de ser profeta en su tierra. En una formación con tantas sensibilidades, donde las estrategias se consensuan pero no contentan a ninguno por completo, los resultados electorales sirven para que cada uno refuerce su posición y arremeta contra sus rivales.

En Compromís creen que los datos denotan una consolidación territorial irregular

El relevo generacional no se ha traducido en una pujanza de los nacionalistas. La generación de dirigentes que sustituyó a Enric Morera, los mismos que han querido jubilarlo sin éxito como presidente de Les Corts, no han mejorado sus resultados de 2015, ni mucho menos. El objetivo de convertir Compromís en la fuerza hegemónica de la izquierda se aleja. Quienes soñaban con unos resultados que afianzasen un discurso de liderazgo interno alternativo al de Oltra han despertado.

En los comicios de 2015, los alcaldables socialistas recibieron 230.000 apoyos más que los de Compromís, un 37% por encima. Cuatro años más tarde, la diferencia se amplía en 150.000 votos, el PSPV dobla a los econacionalistas, un 53% más de votos. Los dirigentes orgánicos y locales socialistas viven una situación muy diferente a los de Compromís, entre los que hay caras y cruces. Al margen, casos como Ribó o la candidatura de Alzira (Diego Gómez a la cabeza logra un gran resultado) y M anises. Las capitales de comarcas y las grandes ciudades caen del lado socialista. Desde el entorno de Morera (en su pueblo, Oliva, Compromís pierde la vitola de lista más votada) se recomendaba ayer «humildad», además de recordar que esas intrigas de la serie televisiva 'Juego de Tronos' que veneran algunos jóvenes dirigentes no son más que cuentos chinos. En el feudo de Amigó (Bonrepòs i Mirambell), vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Compromís empeora. En el de Micó (L'Olleria), secretaria general del Bloc, mayoría absoluta es del PP.

La coalición sucumbe a la pujanza del PSPV y entierra su apuesta por el 'sorpasso'

Los dirigentes de IPV, el partido de Oltra, que se presentaban en sus municipios como rostros reconocibles y electoralmente atractivos se han partido la cara contra las urnas. Compromís en Alicante no arranca y es la cuarta fuerza, por detrás de PSPV, PP y hasta Ciudadanos. Mireia Mollà en Elche o Paco García en Llíria, los dos portavoces de Iniciativa siguen registrando resultados subalternos. Nadie puede sacar pecho. Todos tienen algo que callar.