Ciudadanos tiene la llave de la gobernabilidad en Alicante

Muy mal se le tendrían que dar al PP las negociaciones de los próximos días para que Luis Barcala no termine con la vara de mando del Ayuntamiento de Alicante. El popular ganó las elecciones el pasado domingo pero obtuvo los mismos concejales -nueve- que el PSOE. No obstante, a los socialistas no le salen las cuentas si miran hacia la izquierda y sólo podrían intentar un pacto con Ciudadanos. Todos parecen apuntar hacia la formación naranja, donde mantienen que hablarán con PP y PSOE.

También parece evidente tras el resultado de las urnas que no se reeditará un tripartito en el Ayuntamiento de Alicante, ni de izquierdas ni de derechas. Entre PSOE (9), Compromís (2) y Unidas Podemos (2) no alcanzan la mayoría del salón de plenos de la capital, con lo que se antoja imposible un desenlace como el de verano de 2015. Mientras tanto, en la derecha, donde sí suman mayoría entre PP (9), Cs (5) y Vox (2), tampoco se intuye un gobierno de coalición. De hecho, es algo que ya han rechazado tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos.

Con los tripartitos descartados, se abren tres posibles escenarios para el Ayuntamiento de Alicante. Por un lado, que Barcala reuniese los apoyos y abstenciones necesarias para ser nombrado alcalde de un gobierno popular en minoría. Sería algo similar al último año de la actual legislatura, donde los populares han gobernado con sólo ocho concejales.

El segundo escenario posible es un pacto a la andaluza» entre PP y Cs con apoyos puntuales de Vox, por ejemplo, en la posible investidura de Barcala. Esta es una posibilidad bastante real hoy en día, teniendo en cuenta las últimas manifestaciones tanto de Luis Barcala como de Mari Carmen Sánchez. En ambos partidos ya advierten que no tienen la intención de formar gobierno con Vox. En el partido de Santiago Abascal, mientras tanto, parecen no encajar mal ese rechazo de PP y Cs, pero su candidato, Mario Ortolá, advirtió: «No permitiremos que gobierne la izquierda, pero tampoco vamos a entregar un cheque en blanco a Barcala».

La posibilidad más remota

El último escenario posible es el más remoto de todos: un pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos. No hay que descartarlo porque ambas formaciones se sentarán a hablar en los próximos días, pero no suman mayoría. Muy grande tendría que ser la carambola de apoyos y abstenciones para que Sanguino termine de alcalde. A pesar de todo, los socialistas insisten en que «el partido no está perdido» y se reunirán con ciudadanos con un argumento que entienden puede ser importante: tanto en España como en la Comunidad Valenciana gobierna el PSOE y podría ser positivo que Alicante tuviese el mismo color político.

Donde más daño hizo el resultado de las urnas es en Unidas Podemos y Compromís. No entran en ninguna quiniela para formar Gobierno y ambos partidos están muy lejos de los resultados de hace cuatro años, cuando auparon a Echávarri a la Alcaldía.