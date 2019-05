Catalá se postula para presidir el PP de la ciudad de Valencia tras las elecciones La candidata a la alcaldía apuesta por concentrar los cargos frente a una bicefalia como en la época de Rita Barberá J. S. VALENCIA. Viernes, 24 mayo 2019, 00:46

El Partido Popular en la ciudad de Valencia atraviesa una profunda crisis. La pérdida de la alcaldía hace cuatro años y la posterior implicación de los concejales populares en la Operación Taula no hicieron más que visibilizar la ausencia de una sólida estructura orgánica de partido en la capital de la Comunitat. Era un problema que se arrastraba desde años atrás, pero que detentar el poder en el ayuntamiento durante casi un cuarto de siglo había contribuido a mantener en un segundo plano.

Los populares esperan que el domingo se inicie una nueva etapa con la recuperación de la alcaldía. Pretenden con ello reorganizar el partido en un clima de mayor tranquilidad que el que ha existido mientras se encontraban en la oposición. La candidata de los populares, María José Catalá, parece decidida a coger el toro por los cuernos y ha anunciado su intención de optar a la presidencia del partido en la ciudad en el congreso que se convocará tras las elecciones municipales.

En una entrevista concedida al diario ABC, Catalá mostró su predisposición a ponerse al frente del PP local y asumir el reto que supone volver a dotarlo de una estructura. Así la candidata popular señaló que «mi proyecto ahora es Valencia».

La dirección regional respalda a la candidata ante la difícil situación del partido en la ciudad

María José Catalá explicó que no es partidaria de que haya una bicefalia con dos personas distintas al frente de la alcaldía y del partido como pasaba con Rita Barberá. Para la candidata popular entonces estaba justificado porque «había una dirección absolutamente alineada con la alcaldía». Ahora, la situación es distinta. «Creo que inicialmente lo mejor es que haya un único liderazgo. Eso no quita que con el tiempo se pueda plantear la bicefalia. No quiero concentrar todo el poder ni la capacidad de decisión en mí, pero para armar los pilares pienso que es necesario», señala en la entrevista concedida al rotativo nacional.

En estos momentos, la candidata popular se encuentra al frente de la gestora del PP desde que a principios de año su anterior responsable, Luis Santamaría, presentara su dimisión.

La postura adoptada por la candidata cuenta con el respaldo de la dirección regional. Fuentes de la ejecutiva consideraron que la situación del partido en la ciudad de Valencia es complicada y señalan que la opción elegida por Catalá es la adecuada para intentar dotar a la formación de una estructura de la que carece en estos momentos.

Las mismas fuentes resaltaron la dificultad de esta tarea. En cualquier caso, la candidata afirma que ya tiene una parte del camino recorrido. Como ella misma señaló en la entrevista al rotativo, desde que fue designada para encabezar la lista municipal han pasado cinco meses en los que ha conseguido «generar un ambiente de comunicación entre distintas sensibilidades» que bien le puede facilitar su tarea en los próximos meses.

Las fuentes consultadas señalan que el congreso que elegirá al nuevo presidente local se celebrará previsiblemente antes de que finalice el año. En cualquier caso, señalan que los resultados del próximo domingo serán un indicativo de lo que puede suceder en los próximos meses en el PP de Valencia.

Los populares esperan que la caída que se augura que puede sufrir Vox en las municipales les permita recuperar parte de los sufragios que perdieron el pasado 28 de abril, aunque su objetivo es recuperar la alcaldía y otro resultado no sería muy bien aceptado.