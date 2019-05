Bonig despeja su horizonte Isabel Bonig, junto a María José Catalá, el domingo durante la noche electoral. :: / JESÚS SIGNES El resultado del PPCV en las municipales difumina las críticas hacia su gestión FERRIOL MOYA Martes, 28 mayo 2019, 00:31

valencia. Isabel Bonig no se presentaba en las elecciones de este domingo. No lo hacía porque las autonómicas se celebraron ya hace un mes, y porque no era candidata en las europeas ni en las municipales. Pero la presidenta regional del PPCV se jugaba mucho en estos comicios. Primero, porque es la máxima responsable del partido y cualquier resultado termina siendo responsabilidad de la dirección. Y segundo, porque los resultados de las autonómicas, con un 19% de voto y 12 escaños menos, abrieron cierto debate sobre su gestión, alentado por los críticos con su liderazgo.

Y los resultados logrados no le han venido mal a la presidenta del PP valenciano. El 26,22% de voto logrado no convierte a los populares de la Comunitat en uno de los graneros de voto del partido a nivel nacional -privilegio que recae en las dos Castillas, Galicia y Murcia-, pero sí que supone mejorar en cuatro puntos el dato logrado por el partido a nivel nacional. El dato supone una mejora de siete puntos sobre el resultado de las autonómicas. Y los titulares principales que arroja la cita para los populares -mantienen la alcaldía y la Diputación de Alicante, logran la mayoría en capitales como Benidorm y Torrevieja, y se quedan a un concejal de poder gobernar en coalición en Valencia- dejan cierto resquicio para el optimismo.

Bonig se enfrentaba en las municipales con la posibilidad de que un muy mal resultado reactivara las críticas dentro de su partido hacia su liderazgo. Por otra parte, un buen resultado de María José Catalá en el Ayuntamiento de Valencia también habría podido derivar en un debate peligroso: si la también diputada autonómica se hubiera convertido en la principal referencia de poder del PP valenciano -y así habría ocurrido en el caso de convertirse en alcaldesa-, buena parte del partido habría comenzado a alentar la posibilidad de un relevo en el próximo congreso de los populares. Y se hubiera producido o no, ese escenario habría sido terreno abonado para el conflicto. Ninguna de esas dos opciones se ha producido. Ni el resultado es tan negativo como para poner en cuestión el liderazgo de Bonig, ni Catalá ha alcanzado la alcaldía y se convierte en la referencia de poder del PPCV. Para la presidenta de los populares de la Comunitat, el horizonte orgánico que trataban de cuestionarle algunos de sus referentes críticos se despeja. Porque aunque esas críticas puedan mantenerse, el sentir mayoritario del partido difícilmente entendería que se señalara a la presidenta regional con estos resultados -que mejoran incluso a los logrados por Pablo Casado-.

Los resultados tampoco dibujan ningún liderazgo de peso en el partido

Los datos de las elecciones del domingo refuerzan a Bonig en tanto que consolidan a uno de sus principales barones. El resultado de los populares en la provincia de Alicante, donde se mantienen los principales bastiones y se recuperan algunas plazas históricas, permiten a Pepe Ciscar sumar influencia y consolidar liderazgo. De hecho, para la presidenta regional del PPCV era casi tan importante que el partido lograra un buen resultado en la provincia de Alicante como que lo obtuviera a nivel autonómico.

De la misma manera que el resultado consolida a Ciscar, la pérdida de la Diputación de Castellón le dibuja un pequeño problema a la líder regional -pequeño porque es una provincia de menor tamaño- y al presidente provincial, Miguel Barrachina.

Para Bonig, los resultados municipales tampoco dan lugar a ningún liderazgo lo suficientemente poderoso y consolidado como para pensar en que le pudiera hacer sombra. Adsuara es el barón en la provincia de Valencia que mejor dato obtiene -y de esa forma se perfila como principal aspirante a la presidencia provincial del PP-. En Alicante, el debate girará en torno al presidente de la Diputación.