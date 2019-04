EN SU MEJOR PAPEL Toni Cantó consigue un éxito que muy pocos esperabanEl candidato de Cs logra sus mejores resultados y ahora afronta el reto de consolidarse como alternativa J. S. VALENCIA. Lunes, 29 abril 2019, 23:32

Tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas, Cantó se mostraba eufórico: «¡Hemos ganado a Compromís!, ¡hemos ganado a Compromís!» repetía con pasión y agitando los brazos en la sala Recatí del hotel Sorolla el pasado domingo por la noche, lugar elegido por Ciudadanos para celebrar los resultados momentos antes de comparecer ante los medios de comunicación.

Esa reacción viene a mostrar una de las claves de la personalidad de Toni Cantó. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat Valenciana no puede negar que procede del mundo de los escenarios. Cada vez que aparece domina la situación, transmite con convicción el mensaje no sólo con las palabras sino también con los gestos. Sabe conectar con el auditorio. Aunque a veces puede excederse, sobreactuar y mostrarse excesivamente lenguaraz. El mundo real no es el de las máscaras y a veces conviene ser más comedido. Es, quizá, una de sus asignaturas pendientes.

Pero este dominio de la situación, ese tener tablas, como dicen los entendidos, le ha sido muy útil en sus intervenciones públicas tanto en la tribuna del Congreso de los Diputados como durante las últimas semanas en la campaña electoral. Parece que a base de repetirlo ha sido capaz de trasladar el mensaje de que en ningún caso pactaría con el PSPV, uno de los flancos débiles de Ciudadanos ante el PP.

Ha sabido aprovechar el tirón de Rivera, que ha multiplicado su presencia en la Comunitat

Este actor, que saltó a la fama interpretando el papel de David Pérez en la serie televisiva 'Siete vidas' y llegó a trabajar con Pedro Almodóvar en 'Todo sobre mi madre', inició su singladura política a principios del siglo XXI. Durante estos años ha pasado por una formación independiente y por UPyD antes de llegar a Ciudadanos, partido por el que fue elegido diputado en las Cortes Generales durante las dos últimas legislaturas y ahora aspirante a la presidencia de la Generalitat.

Su trayectoria política ha estado marcada por una firme defensa de la unidad de España y en contra de la política de inmersión lingüística aplicada tanto en Cataluña como en la Comunitat Valenciana durante la última legislatura. En este campo ha mostrado un discurso sólido, asentado, y ha puesto en aprietos a sus oponentes en diferentes debates. Por el contrario, como se ha visto a lo largo de la campaña electoral, su argumentación muestra más debilidades en otras áreas, como se ha podido ver durante la campaña electoral.

Pero Cantó ha arriesgado y ha ganado. Ha sabido sobreponerse y no desfallecer ante los vaivenes de una campaña larga, tensa y en ocasiones bronca; a unas encuestas que a veces le han dado la espalda y a unas expectativas electorales a la baja. Siempre muy unido a Rivera, quien personalmente negoció las condiciones de su fichaje, ha sabido aprovechar los vientos a favor que han soplado a favor de Ciudadanos. No en vano la dirección nacional se ha volcado con Cantó con continuas visitas de sus caras más visibles: el propio Rivera e Inés Arrimadas.

Todo ello le han permitido superar a Compromís y situarse como tercera fuerza política de la Comunitat a unos miles de votos de los populares, pese a que los resultados autonómicos no han sido tan brillantes como los obtenidos por Rivera en las generales.

Ahora tendrá que cambiar de papel. La obra que estrena es bien distinta. Tanto él mismo como la dirección nacional de su partido se han esforzado en transmitir que con los resultados del domingo, Ciudadanos se consolida como opción de gobierno del centroderecha frente a un PP en caída libre. Cantó es el encargado de evidenciar el nuevo escenario. Para ello tiene por delante una legislatura en la oposición, que no siempre es camino sencillo.

Su nuevo personaje tiene dos caras, como un Jekyll y Mr. Hide cualquiera. Por un lado, tendrá que mostrar su mensaje contraponiéndolo a las políticas del Consell que, como todo apunta a estas alturas, será una reedición del Botánico con la posible entrada de Podemos.

Por otro lado, tendrá que marcar distancias con Bonig, diseñar un estilo propio de oposición que le permita diferenciarse, visualizar sus modos ante los votantes. Quizá sea el papel de su vida.

Cantó ha protagonizado en las elecciones autonómicas su mejor papel hasta la fecha por el que quizá podría recibir un Goya, pero si quiere optar al Oscar tendrá que superarse. Tiene cuatro años.