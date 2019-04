Lorenzo, exsubdelegado en Castellón, ante el juez

castellón. El exsubdelegado del Gobierno y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Lorenzo, aseguró ayer que «nunca» durante su trayectoria ha «insinuado», «sugerido» o «dado instrucciones» para poner en una factura o en la documentación que le acompaña lo que no representa. Así lo indicó a los medios tras comparecer como investigado en el Juzgado de Instrucción 1 de Castelló, que le citó el pasado mes de febrero a declarar en el marco de la causa relativa a una supuesta trama de facturas falsas en la Subdelegación del Gobierno en esta provincia. Lorenzo presentó la semana anterior a su citación la renuncia a sus cargos.

«Nunca, nunca, nunca ni en la Subdelegación de Gobierno, ni antes, ni después, ni en mi vida pública, ni en mi vida privada he insinuado, he sugerido y desde luego no he dado instrucciones, para que se indique en una factura o en la documentación que acompaña a una factura, aquello que no es lo que realmente representa», manifestó.

A su salida de la citación, Lorenzo declaró que había trasladado al juez las respuestas a las preguntas que había ido planteando en relación con distintos aspectos de la gestión económica de la Subdelegación, aunque apuntó que tenía en aquella época una actividad «muy intensa y hay cuestiones pues que realmente no recuerdo». El exsubdelegado socialista aseveró que «es una certeza moral y condición absoluta» que «nunca» en el recorrido de su vida se ha «prevalido del cargo institucional o público para obtener ningún beneficio privado».

Bort, querellado

Por otro lado, el juzgado de instrucción número 13 de Valencia ha citado a declarar para el próximo 8 de mayo al diputado de Medio Ambiente y Bomberos de la corporación provincial y candidato de Compromís a Les Corts, Josep Bort, como consecuencia de la querella interpuesta por el Sindicat Valencià Republicà en relación con el mantenimiento en cargos de responsabilidad de personas cercanas a la dirección, a pesar de haberse anulado el procedimiento que justificaba esas contrataciones. El juzgado considera que los hechos denunciados podrían ser susceptibles de un delito de malversación.