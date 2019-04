LLEGAN LAS SORPRESAS DE ÚLTIMA HORA Investigaciones, fichajes y discrepancias trufan la recta final BURGUERA Jueves, 25 abril 2019, 00:24

Un día te acuestas del PP (o exconseller popular, por ejemplo) y te levantas de Ciudadanos (o en la lista del PP de Morella). Un día te vas a la cama jactándote de que todas las denuncias contra ti se archivan y amaneces con la Agencia Antifraude llamando a tu puerta. Un día dices buenas noches confiando en la lealtad institucional y suena el despertador mientras el DOGV y el BOE publican que la 'Brigada Aranzadi' te tiene entre ceja y ceja. Y ese día fue ayer.

Igual que llegan, inexorablemente, los últimos días de rebajas y su remate final. Igual pasa con las campañas electorales, que al final suelen deparar sorpresas. Ya que Sánchez y Puig han decidido que estas elecciones se celebren sobre el calendario de Semana Santa, tiempo de monas pascueras. En el siglo XXI, a la mona se le ha incorporado el huevo de chocolate con sorpresa final, un juguete para los niños. Tal cual. A última hora, obsequio. Otra cosa es para quien vaya destinado el regalo.

La jornada comenzó con la Agencia Antifraude «agitando el fantasma del catalanismo». Es curioso que los partidos del Botánico se hayan pasado cuatro años haciendo de menos las acusaciones de PP y Cs por el modo en que se han repartido las subvenciones a esas entidades tan queridas por el tripartito y tan cercanas a los postulados del independentismo catalán. Nada menos que la Agencia Antifraude, nada sospechosa de investigar al dictado de la derecha, constata «irregularidades» en tres ayudas directas concedidas por el Ayuntamiento de Valencia que dirige Joan Ribó a entidades a las que no se les pidió muchas explicaciones para justificar tales subvenciones. Entre amigos, ya se sabe. La confianza.

O la desconfianza. También entre amigos. El DOGV y el BOE, a cuatro días de elecciones, publicaron que al Gobierno central hay cosas de la ley de presupuestos de la Generalitat que no le cuadran. Los abogados del Estado de la Administración central, bautizados en su día como 'Brigada Aranzadi' (hay una biblioteca, Aranzadi, de la editorial, especializada en asuntos jurídicos), le ponen pegas a la principal normativa de la Generalitat justo ahora. Como en los años de Rajoy, cuando esas objeciones eran consideradas un ataque al corazón de la autonomía. En los tiempos de Sánchez ocurre algo parecido, para sofoco del PSPV y alegría de Compromís.

Menos alegres estarán los populares de Madrid al comprobar que uno de los expresidentes de su comunidad autónoma, el mismo día que en el dichoso BOE se publica que Ángel Garrido es el cuarto en la lista del PP (pero no definitiva) al Europarlamento, el político anuncia que se ha convertido en un exalto cargo del PP para integrarse en la candidatura de Ignacio Aguado (Ciudadanos) a la Asamblea de Madrid. En decimotercer lugar. Y es que, para el partido naranja, Garrido ha sido su «interlocutor más fiable» dentro del PP, donde lo de la fiabilidad del expresidente y ya expopular se pondrá más en cuarentena. En el capítulo de los ex (hay que cuidarlos, porque un ex lo es para siempre), Fernando Villalonga, que fue titular de la Conselleria de Cultura en el primer Ejecutivo de Zaplana, será el número dos de la lista municipal que presenta el PPCV al Ayuntamiento de Morella, sancta sanctorum de los socialistas valencianos. Día de sorpresas para Puig, que parece caminar con placidez hacia el domingo electoral a pesar de que probablemente pensará eso de: 'Al suelo que vienen los nuestros', frase de un exministro de UCD, Pío Cabanillas, que debió de resonar en la cabeza del aspirante a revalidarse en la Presidencia de la Generalitat durante la noche del martes. Horas debatiendo los cuatro candidatos a presidir el país y la financiación de la Comunitat se comenta, pero de manera fugaz, si bien los casos de corrupción del PP son ampliamente difundidos por parte de Sánchez, que no tiene suficiente con los de los populares madrileños. Con lo pendiente que está Puig de la «hipoteca reputacional», y llega su líder y se la manosea.