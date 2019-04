Isabel Bonig: «El Botànic sube los impuestos y el logro es que se disparen las listas de espera» La candidata del PPCV apuesta por una revolución fiscal para reactivar la economía y por defender la libertad de educación | Se muestra convencida de que el próximo domingo se convertirá en la primera presidenta de la Comunitat y advierte de que si la gente quiere un gobierno que sepa gestionar tiene que elegir la papeleta del PP JUAN SANCHIS Valencia Martes, 23 abril 2019, 01:18

Asumió la presidencia del PP en la Comunitat después de la derrota electoral de 2015. Afronta su primera campaña autonómica como candidata a la Generalitat.

-¿Cuál sería su primera medida?

-Una bajada masiva de impuestos que pasa por la eliminación del de sucesiones y donaciones, y del de patrimonio. Además, aquellos valencianos que cobren 35.000 euros o menos verán una reducción del 7% en su impuesto sobre la renta. También habrá una disminución masiva en el de transmisiones patrimoniales para que los que se compren una vivienda.

-Desde los partidos de izquierda califican de irresponsable la bajada de impuestos.

-Ya se han puesto en marcha reducciones similares en otros gobiernos. La disminución en la recaudación se compensará con un incremento del consumo, de la inversión, del IVA. Es el círculo virtuoso. Si eliminamos el impuesto de patrimonio, muchas personas y empresas se quedarán en la Comunitat, invertirán y crearán empleo. Los valencianos tendrán más dinero en el bolsillo para destinarlo a actividades productivas. Además, es necesaria una buena gestión.

-¿A qué se refiere?

-La coalición sanchista de Puig y Oltra ha creado doce nuevos chiringuitos que cuestan 457 millones; han subido el gasto en personal en mil millones... Han incrementado los impuestos y lo único que han conseguido es disparar las listas de espera en sanidad.

-¿Por qué se habla tan poco de economía en la campaña?

-Nosotros centramos gran parte de nuestro discurso en la economía, en una bajada masiva de impuestos. En cambio, PSPV y Compromís no están interesados en hablar del tema. Se han beneficiado de la buena tendencia que se ha generado gracias a las reformas de los gobiernos del PP. Pero ellos prometieron y no hicieron. La economía no es su fuerte. Les interesan otras cosas. Su modelo es más gasto público y más impuestos a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos y a las familias. Eso es lo que piden bajo el pretexto del Estado de Bienestar cuando son esas políticas las que arruinan el Estado del Bienestar. No quieren hablar de su mala gestión porque han dejado de invertir 655 millones en políticas activas de empleo; 626 millones en educación, no quieren hablar de las listas de espera... No quieren hablar de gestión porque ellos son malos gestores.

-Usted afirma que la Comunitat está peor que hace cuatro años. ¿Por qué?

-Porque ha desaprovechado un momento económico bueno gracias a las reformas del PP. Ha dejado pasar muchas oportunidades de negocio y empleo. Pero, sobre todo, se ha producido una brutal limitación de libertades.

-Las encuestas no le dan unos buenos resultados.

-También apuntaban que en Andalucía iba a ganar Susana Díaz. Creo que marcan tendencia, pero que está todo muy empatado, que hay partido. Hay muchas posibilidades de que se produzca un cambio y sea el PP el que lo lidere. Pelearemos hasta el último día, con humildad, sin estridencias, con mucho trabajo.

-¿Está dispuesta a pactar con Vox? ¿Cuáles son las líneas rojas para alcanzar acuerdos?

-Más que con quién, lo importante es para qué y cómo pactamos. Las líneas rojas son la defensa de España y la Constitución; del Estatuto de Autonomía; de la igualdad de derechos y obligaciones; la bajada masiva de impuestos; la libertad en materia de educación; acabar con las listas de espera en Sanidad; la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. Con quien traspase esos límites no pactaremos.

-¿Cree que si dan los números Ciudadanos pactaría con PSPV?

-Desde el PP hemos dicho muchas veces que Ciudadanos ha afirmado una cosa y ha hecho otra. Hay que ser consciente de que Ciudadanos puede pactar con los socialistas porque lo han dicho tanto Puig como Oltra. Compromís quiere ser decisivo para que el PSPV no se vaya con Ciudadanos. Si alguien quiere la buena gestión del PP, las reformas del PP, la libertad educativa del PP, tiene que votar al PP.

-Todo indica que puede haber mucho voto del enfado.

-Lo puedo entender. Pero le pido a la gente, que es soberana y muy lista, que haga un ejercicio de responsabilidad porque nos estamos jugando cómo luchar contra la recesión que tenemos encima. Cada uno debería preguntarse a quién apoyarían si votaran su empleo, su negocio, sus ahorros o su pensión. Ya hemos visto que cuando gobierna la coalición sanchista (el PSPV, Zapatero y ahora Sánchez) hay más gasto público y bancarrota. La gente debe pensarlo muy bien.

-Parece que el PP ha endurecido el discurso ante el final de la campaña. ¿Es ahora todos contra Vox?

-A mí no me gusta ir contra nadie. Prefiero exponer mi programa político y si algo tiene bueno el PP, con errores, es que somos un valor seguro. Somos el partido de la gestión y lo hemos demostrado sacando a España dos veces de la crisis, primero con Aznar y luego con Rajoy. Y siempre que ha gobernado el PSOE vamos a la ruina. Los datos están al alcance de todos.

-En el pacto del Botànic, ¿Puig es el moderado y Oltra, la radical?

-Puig y Oltra son exactamente lo mismo. El drama del PSPV, de la izquierda de esta Comunitat, es que prefieren ser catalanes de segunda a valencianos de primera. Han sido Puig y Sánchez los que han atacado la libertad en educación; los que han aceptado la imposición lingüística; los que han atacado a un modelo de gestión como el de Alzira que según el Síndic de Comptes, nombrado por Compromís, es de igual calidad y más eficiente. El responsable es el jefe del Consell porque ha aceptado estas políticas cuando las podía haber parado. Yo le ofrecí el apoyo para sacar adelante proyectos y no lo aceptó. Él asume las políticas de su gobierno. Aunque traten de distanciarse, son lo mismo y volverán a pactar salvo que el PSPV sume con Ciudadanos y entonces dejará a Oltra.

-Si gobierna, ¿qué pasará con À Punt? ¿La cerraría como Canal 9?

-El único partido que se abstuvo en la ley de creación de À Punt fue el PP porque no tenía memoria económica. Otros, que ahora la llaman Tele Oltra, votaron a favor. El problema es que es un modelo antiguo para una sociedad valenciana diferente y va a cometer los mismos errores. Ya están pidiendo más personal y más presupuesto. Creo que hay cambiarlo por un modelo más autóctono. Es el caso de las televisiones de Aragón o Murcia, con modelos concesionales, más limitados, con menos presupuesto. Mientras se destina dinero a una televisión pública que muy poca gente ve, no se invierte en acabar con las listas de espera o en construir más colegios o institutos.

-El PP también propone adelgazar la administración autonómica. ¿Qué sobra?

-La Agencia Antifraude, la de Innovación, el Instituto de la Memoria Histórica, la Conselleria de Transparencia (de la que no hacen casos ni a sus resoluciones)... No tienen sentido. Ya hay una Intervención, una Abogacía de la Generalitat, el Consell Consultiu, el Síndic de Comptes.... Se deben reforzar estos organismos con funcionarios bien remunerados, preparados e independientes y no crear chiringuitos nuevos.

-¿Cómo propone defender la libertad de los padres?

-Con el distrito único para que elijan el colegio que quieren y puedan optar por el centro que deseen. Y dando libertad sobre la lengua. Hay que dar oferta en castellano, lo que no quiere decir que no haya que impartir valenciano.

-¿Qué prefiere Rajoy o Casado?

-¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? A los dos. Rajoy hizo una magnífica gestión económica y después de la moción de censura decidió marcharse con una salida ejemplar. Casado ha cogido el partido en un momento complicado y está luchando, Son dos momentos diferentes, dos personas diferentes. Pero así es la vida y la política.

-¿Les puede pasar factura la corrupción?

-Ya nos pasó factura en 2015. Reconocimos errores, pedimos perdón. Esa gente no está ya en el partido ocupando cargos orgánicos. La Justicia funciona. No nos podemos fijar continuamente en ello porque no avanzaríamos. Tenemos que trabajar en recuperar a la gente que se fue por esas causas.

-¿El resultado de las elecciones puede tener una lectura en clave interna en el partido?

-La clave de las elecciones es que nos jugamos el futuro de España y de la Comunitat. En el mismo caso está Pablo Casado. A nadie se le puede achacar que no se está dejando la piel.

-¿Se atreve a hacer un vaticinio?

-Que vamos a ganar y vamos a gobernar en la Comunitat Valenciana y en España.