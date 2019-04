MAL DÍA PARA HONRAR A LAS INSTITUCIONES La caza del voto vacía la celebración del día de Les Corts BURGUERA Viernes, 26 abril 2019, 00:23

Siempre hay un mal día para dejar de fumar, para pescar, para irse a la playa, para aprender a conducir... las circunstancias nos condicionan. Desde hace dos semanas, no sé si se han enterado (en ello estamos), hay una campaña electoral de dimensiones épicas: autonómicas valencianas y nacionales a la vez. Y tal contexto, ayer, se celebró el día de Les Corts. Este año daba su premio, no a una persona o un colectivo de la sociedad civil, por su aportación, sino a la Sindicatura de Comptes. Otra institución. Pues bien. Por primera vez en décadas, el acto registró una afluencia impropia. Sillas vacías como en las funciones de teatro de poca categoría. Lo nunca visto. Acabaron sentándose las ujieres y el personal de la Cámara para hacer bulto. El de ayer fue un mal día para honrar a las instituciones valencianas.

De los cinco miembros del Consell designados por Compromís sólo estaba Elena Cebrián. De los miembros del PSPV en el Gobierno valenciano, faltó uno. En realidad, una, Ana Barceló, consellera de Sanidad. La mitad del Ejecutivo valenciano, de campaña electoral. Si te he visto, parlamento valenciano, no me acuerdo.

De esta forma también queda desmontado el mito de que este tipo de actos sirven para recibir en Les Corts a la sociedad civil valenciana. Representantes de distintos colectivos, había los de siempre. Lo que escaseaban eran los diputados y cargos públicos que suelen pelearse por las mejores sillas de L'Andana, el salón donde se celebró el acto, donde ayer estaba todo el mundo a sus anchas. Y esa ausencia de parlamentarios, concejales, directores generales y demás músculo político vació la celebración del día de Les Corts.

Compromís y el PP, de los cinco partidos con representación en la Cámara, fueron los que registraron las ausencias más notables. De los portavoces parlamentarios, sólo faltaba Isabel Bonig, que junto a la vicepresidenta del Consell y candidata a la Generalitat (al igual que la propia Bonig por parte del PP), Mónica Oltra, fueron las ausencias más destacables. Por los cargos que detentan y por lo que aspiran a detentar. Sorprendió el plantón de la coalición nacionalista, que dejaron prácticamente solo a dos de sus mayores autoridades institucionales en la Generalitat. Enric Morera, presidente de Les Corts, leyó su discurso para una inmensa mayoría de socialistas oyentes. Igual le pasó a Vicent Cucarella, síndic mayor de la Sindicatura de Comptes, institución que recibió la Distinción Francesc de Vinatea con motivo del 600 aniversario de quien fuera su precursor, el Mestre Racional, encargado del control de las cuentas allá por el siglo XV. El final de la legislatura ha permitido que Corts y Sindicatura firmen la paz institucional después de haberse cruzado correos muy contundentes en relación a la fiscalización de las cuentas de la Cámara.

Esta era la legislatura en la que Les Corts iba a estar en el centro de la actividad política valenciana. Los dirigentes del Botánico destacan habitualmente la cantidad de leyes que se han aprobado. Sin embargo, cuando la cosa se pone seria, la realidad va por otro lado. Explicaba el pasado martes el exportavoz de Podemos en el parlamento valenciano, Antonio Montiel, que la actividad legislativa ha sido notable pero que en muchas ocasiones eso no se ha traducido en realidades concretas. Se aprueban leyes que no se aplican porque no se constituyen los órganos que deberían ejecutarlas. Igualmente, se destaca el respeto a la institución parlamentaria valenciana. Esa supuesta veneración por la Cámara quedó aparcada ayer, precisamente cuando se celebraba su día, pero numerosos candidatos y candidatas salieron corriendo en busca de votantes a los que convencer.

Preguntados por las ausencias, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y Morera restaron importancia a esta cuestión y lo justificaron en un contexto electoral como el actual en el que las «agendas» están llenas... repletas de citas a la búsqueda del voto.