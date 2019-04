La hipoteca de todos Isabel Bonig y Ximo Puig, líderes de los dos únicos partidos que han presidido la Generalitat. / efe No hace mucho incluso se planteó en la conselleria de Hacienda vender depuradoras y plantas de residuos para aumentar ingresos Fedea publica un informe demoledor para la Comunitat: «La deuda (pública) se sitúa por encima de un preocupante 40% del PIB» VALENCIA. Martes, 23 abril 2019, 00:49

En 2013, un conseller de Hacienda del PP colgó el cartel de se vende a las estaciones depuradoras y a las plantas de residuos. De esa manera quería aliviar la maltrecha economía de la Generalitat y que el capítulo de enajenación de inversiones saltara de 181 a 305 millones de euros. Cuando un Gobierno presenta un presupuesto, lo más importante es cuadrar números, da igual que sean de verdad o de mentira, para aventurar un cierre sostenible del año. Ni que decir tiene que aquel invento de las depuradoras en venta no reportó ni un euro y los fuegos artificiales explotaron y el humo se lo llevó el viento.

Con los números en la mano, lo único cierto es que al final el que sostiene el capítulo de ingresos no es otro que el pagano del ciudadano. La luz, el agua, los hidrocarburos, sucesiones y donaciones, el IBI, residuos... Esto es algo que nunca cambia.

Los partidos políticos se agarran a la vida de la infrafinanciación como la causa de que los valencianos tengamos los peores números económicos de España. Da igual quien gobierne: Madrid no nos quiere. Si manda el PSOE, el PP pide más dinero. Si manda el PP, el PSPV pide más dinero. El resto no ha gobernado todavía pero también pide más dinero. El problema es que cuando los que mandan son los dos uno, los gritos se convierten en susurros y la boca se haca cada día más pequeña. Por no haber, no hay arrestos para pedir en plaza pública lo que se debe a la cuenta. Así es la política. El desmaquillaje llega cuando de vez en cuando aparecen los informes de organismos que se dedican a poner números encima de la mesa, a desnudar promesas y hacer una instantánea precisa de cuál es la realidad económica de las comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat. Las promesas electorales se dan de bruces con los datos oficiales. Y así, de legislatura en legislatura.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un informe titulado «Las finanzas autonómicas en 2018 y entre 2003 y 2018». No hay que esconder que la Comunitat Valenciana sale muy mal parada.

El gran varapalo y la advertencia fundamental se da con el desbordamiento de la deuda autonómica. «Valencia se sitúa por encima de un preocupante 40% del PIB», refleja el informe. Muy por encima de Castilla-La Mancha (35%) y muy alejada de la media entre autonomías, que no llega al 25%. Cada trimestre, el informe del Banco de España es contundente con las cuentas valencianas, las peores de toda España. El debate político, de gobierno y oposición, siempre acusa al de enfrente y halla pocas soluciones para taponar una herida que no deja de sangrar en la Comunitat.

Para debate de sobremesa, es como si la hipoteca familiar ahogara todas las posibilidades de futuro. En el caso de lo público es que la Generalitat no se puede declarar en quiebra pero más o menos esa es la situación que se vive por todo lo que se debe. El pago aplazado suma miles y miles de millones de euros, una herencia a este paso en la mochila de los tataranietos. Todos los años hay presupuesto de la Generalitat, y cada ejercicio se cierra con un escenario muy distinto al presentado. Este es uno de los grandes temas para el ciudadano, que pasa muy desapercibido hasta que llega por el banco el recibo de la contribución y los impuestos de la rutina, esos que se pagan solo por amanecer.

El conjunto de las comunidades autónomas, según Fedea, cerraron 2018 con un déficit presupuestario de 0,23 puntos del PIB agregado. Como el objetivo era del 0,40%, las autonomías cumplieron con holgura, pero la Comunitat Valenciana -junto a Murcia- se quedó muy por encima del límite establecido. En el mundo real, la deuda de la Generalitat es también la de todos los valencianos. La infrafinanciación es una petición en la que todos los partidos en Les Corts coinciden pero nadie reclama con contundencia cuando está en el Consell. Y es más, se ponen de perfil cuando desde Madrid llegan los jefes para colocar mensajes de contenido nacional en los mítines en la Comunitat.

por ciento. Es el porcentaje medio del resto de comunidades autónomas en el ratio deuda/PIB. La Comunitat es la región que más preocupa a nivel nacional.