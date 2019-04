LA GRAN RESACA DEL PLASMA Los políticos valencianos, atentos a las secuelas de los debates BURGUERA Miércoles, 24 abril 2019, 00:02

En el microclima de la política valenciana hay una pregunta recurrente ayer y hoy: ¿Viste el debate? O los debates, que han sido dos. Nunca se había dado tanta concentración de actividad política televisada de aquellos que pretenden presidir el país. El cuarteto ha pasado dos noches de conversación. Y seguidas. Y sin encuestas reales que puedan medir el resultado de la trifulca. Más emoción no se puede pedir. Es por ello que la pregunta circula entre candidatos, asesores, periodistas y resto de subespecies.

El plasma, ese soporte televisivo que en su día se hizo famoso por ser el modo en que Rajoy despachaba las comparecencias más incómodas, es el rey de la semana final de la campaña. Paradójicamente, mientras el último expresidente popular del Gobierno participaba en un acto en Valencia, su sucesor, Pablo Casado, y sus rivales, velaban armas.

Más paradojas. La carrera electoral, con un acento muy valenciano hasta ahora, ha perdido ese deje. La atención mediática se desplaza. De los escenarios de la Comunitat a los platós televisivos de Madrid. Dos formaciones con mucho que decir en los resultados de la Comunitat se quedan fuera de ese foco: Compromís y Vox. La formación econacionalista valenciana ha quedado invisibilizada en las pantallas, mientras que el partido de Abascal es el elefante de Lakoff para las otras dos formaciones del bloque de centro derecha. Vox está en el inconsciente cognitivo del discurso de Rivera y Casado, y si ellos lo intentan ocultar, llega Sánchez e Iglesias y achuchan al elefante. La Comunitat, sin embargo, parece haberse convertido en un ratón. Respecto al primer debate, al de RTVE, la ausencia de la financiación sirvió a Compromís para intentar cobrar protagonismo durante la resaca del plasma.

«La situación de los valencianos no está poniéndose encima de la mesa cuando Compromís no está en los debates», señalaron ayer desde la coalición.

Ya puestos, su cabeza de lista por Valencia, Joan Baldoví, propuso un reto a través de Twitter: tachar en el 'Baldobingo' los temas que afectan a los valencianos y sean tratados por Sánchez, Casado, Rivera y Iglesias. En este 'cartón' hay varias casillas: una AP-7 gratuita de Tarragona a Alicante, el Tren de la Costa de Gandia a Dénia, la financiación justa, la deuda histórica, el corredor mediterráneo o la ampliación y mejora de los Cercanías. Según el candidato del PSPV, Ximo Puig, Sánchez aportó la centralidad (en el ajedrez, quien domina el centro se lleva la partida) a pesar de que el formato deja «muchas cosas fuera».

«Todos coinciden en que Rivera ganó el debate al denunciar que el PSOE da la política territorial a Torra», señaló ayer Toni Cantó, menos preocupado por la valencianización y más pendiente de un buen resultado de su líder, que es el santo, la seña, alfa y omega de Cs.

Para los aspirantes valencianos a la Generalitat, la resaca del plasma no es baladí. Con un enorme porcentaje de indecisos, el resultado puede empujar o lastrar a los candidatos a presidir el Consell si sus líderes nacionales patinan o triunfan de manera aparatosa. Como los debates se han situado en el calendario electoral de tal manera que no habrán encuestas publicadas que puedan ratificar quién ganó o quién perdió, todas las formaciones escenifican una victoria muy similar a lo que ocurrirá el domingo por la noche, cuando todos digan que han ganado a no ser que hayan perdido mucho. Sin embargo, la incógnita de las consecuencias de los debates se va a prolongar toda la semana.

La duda sobre cómo han digerido los españoles esos enfrentamientos, y cómo afectará a las elecciones autonómicas, perdurará como una resaca antológica de esas que se celebran en las Vegas, donde no se juega al 'Baldobingo', pero a todo lo demás, sí. Y a pesar del dicho estadounidense ('Lo que pasa en las Vegas, se queda en las Vegas), en este caso, la resaca se traducirá en votos.