Esteve apuesta por compatibilizar el acta de concejal con la presidencia de Lo Rat El presidente de Lo Rat, Enric Esteve. / jesús signes El máximo responsable de la entidad valencianista figura como independiente en las listas municipales del PP en Valencia J. S. Miércoles, 24 abril 2019, 00:02

valencia. Enric Esteve es presidente de Lo Rat Penat desde hace casi 24 años (fue elegido en 1996) y continuará ocupando ese puesto al menos hasta el primer semestre de 2020, cuando está previsto que se produzca la renovación de los cargos directivos en la entidad valencianista. «No existe ninguna incompatibilidad para ser al mismo tiempo concejal y presidente de Lo Rat», aseguró ayer Esteve a LAS PROVINCIAS.

Esteve añadió que en la junta directiva de Lo Rat Penat no habrá cambios inmediatos por el hecho de que sea concejal en Valencia. «No me he planteado dejar la presidencia», resaltó y aclaró que «no voy a abandonar algo a lo que he dedicado 24 años de mi vida». Además, recordó que dirigentes anteriores de la entidad, «como Félix Pizcueta», compatibilizaron el cargo con importantes puestos institucionales.

El presidente de Lo Rat Penat ha sido uno de los fichajes estrella de la candidatura municipal del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia. Como independiente, como se encargó de precisar el propio Esteve, ocupa el quinto puesto en la lista encabezada por María José Catalá, una posición que le garantiza con toda probabilidad un asiento en el pleno que se configurará tras las elecciones del 26 de mayo.

De hecho, Enric Esteve recordó que siendo ya presidente de la entidad fue director general de Patrimonio en uno de los gobiernos de Eduardo Zaplana y, más tarde, fue elegido concejal de por el Ayuntamiento Meliana y ocupó una vicepresidencia de la Diputación de Valencia con Alfonso Rus al frente.

Es más, no sólo no es incompatible ocupar los dos puestos sino que el presidente de Lo Rat explicó que en el caso de que salga elegido concejal podrá seguir defendiendo los principios de Lo Rat. «Voy en las listas para trabajar por y para Valencia que es lo que más quiero» y añadió que si sale elegido se compromete «arrancar la pancatalanización que nos han querido inculcar dejando de lado nuestra cultura y nuestras tradiciones».

En este sentido, Esteve mantiene un discurso muy próximo al de María José Catalá que ha hecho de la lucha contra la catalanización de la Comunitat y de la ciudad de Valencia uno de los ejes centrales de su programa.

Esteve añadió que todavía no tiene decidido si volverá a optar al cargo de presidente de Lo Rat Penat el año que viene. «Me apasiona seguir trabajando por lo que más quiero», precisó.