LA DUDA DEL PÁJARO EN MANO O EL VOLADOR Al final de la carrera electoral los partidos miman a los suyos BURGUERA Lunes, 22 abril 2019, 01:11

Será lo de siempre, unos días para movilizar a los propios, a mitad de campaña un mensaje general para captar a los indecisos, y al final otra vez volvemos a los mensajes que amarren a tu gente». Así lo veía de claro un viejo zorro de la política valenciana, uno de esos socialistas que hace cuatro años parecían 'de la vieja política' pero que han sobrevivido a 'la nueva', uno de esos que ponía cara de póker y se comía un lagarto vivo mientras se negociaba con Compromís el reparto de consellerias, sabiendo qué es lo que tenían que quedarse para controlar la Generalitat. El manual dice que a partir de ahora toca mimar a los propios. Sin embargo, hasta esos luciferinos personajes que las han visto de todos los colores andan ahora con la duda sobre el hombro, como el loro de los piratas. Las encuestas señalan que en estas elecciones no hay dos bloques, sino cuatro: el de izquierdas, el de derechas, los que saben qué votarán y los que no lo saben.

Con tanto indeciso, es difícil decidir cuándo variar el discurso. Es decir, cuándo pasar a la fase de amarrar a los afines después de haber intentado seducir al indefinido. Ese desapego de la política del que tanto se ha hablado durante cinco años se traduce en una volubilidad electoral inquietante para los estrategas.

«Hablan mucho de la belleza de la certidumbre como si ignorasen la belleza sutil de la duda. Creer es muy monótono; la duda es apasionante», aseguró Oscar Wilde, un esteta hedonista al que la incertidumbre le parecía de lo más divertido. Habría que verle diseñando los mensajes de la campaña actual. Ya no le parecería todo tan «apasionante», con la duda de si asegurarse el pájaro en mano o el volador, que no son ciento, sino miles en la Comunitat y cientos de miles, o más, en España. ¿Debe Bonig (o Cantó) atizar más a Cantó (o a Bonig) y obviar a Puig? ¿Hace bien Oltra en arremeter contra el PSPV o tiene más margen en la orilla podemista? Ahí te quiero ver, Wilde. A todo esto, Abascal llena un pabellón en Alicante tan pancho y Llanos silba disimulando y casi vestido de camuflaje, el estampado de moda.

La jugada de adelantar las autonómicas para 'valencianizar' los comicios de la Comunitat ha salido bien durante el primer tramo de la campaña. Por los pabellones deportivos de Alicante, Castellón y Valencia han ido desfilando todos los políticos nacionales, lo que ha supuesto que el foco mediático del país se situase también, por un efecto arrastre, en el panorama electoral de la Comunitat.

Sin embargo, con tanto indeciso, y sobre todo, con el sorprendente desenlace que se ha dado en el asunto de las fechas y de los participantes en los debates televisivos, las dudas, también a nivel autonómico, no tienen fácil resolución. Teniendo en cuenta que cualquiera de los cuatro ponentes en esas batallas dialécticas televisadas (Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias) corre el riesgo de meter la pata, o no, el efecto arrastre en sus siglas, también en lo que se refiere en el voto de los valencianos, puede condicionar lo que pase en los comicios para decidir el próximo gobierno de la Generalitat. Quizá se salden sin un ganador claro, pero si alguno pierde estrepitosamente, su candidato a la Generalitat lo pagará. Los (y las) aspirantes a presidir el Consell estarán pendientes como pocos televidentes de esos dos debates, el de hoy y el de mañana, tan seguidos que se presentan como una especie de partido a doble vuelta, lo cual aún alarga más la incertidumbre a todos los niveles. ¿Cuándo afilar el mensaje para dejar satisfecho a los propios? ¿Cuándo dirigir todos los cañones hacia el enemigo a batir si no sabemos quién es el enemigo a batir ni siquiera cuál es el rival más débil por haber desbarrancado en los debates televisados? Hasta el miércoles, todas esas dudas no se resolverán, y el margen de maniobra será escaso porque también es posible que todo siga como hasta ahora. Tremendo. Benjamín Franklin ya lo lamentaba: «La peor decisión es la indecisión». El retrato de Franklin aparece en los billetes de 100 dólares. Poca broma con él.