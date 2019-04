Compromís aprieta al PSPV y le acusa de «dejar sin legitimidad» la financiación Mireia Mollà. / I. Marsilla Los nacionalistas reprochan «el uso electoralista» del FLA y Soler defiende que el envío de los fondos se ha hecho en tiempo y forma A. C. Jueves, 25 abril 2019, 00:24

Valencia. La Diputación Permanente de Les Corts se reunió ayer por última vez antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo y, como era de esperar, la Cámara Valenciana no pudo evitar ser un escenario más de la campaña electoral en el que se rompió la unidad de los partidos que forman el Consell, PSPV y Compromís, por el debate la financiación autonómica.

El primer punto del orden del día era la comparecencia de Vicent Soler, conseller de Hacienda, para explicar el retraso de la llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por parte del Gobierno central a petición del grupo popular. Soler se encontró allí las esperadas críticas de Rubén Ibáñez, representante del PP, pero se sorprendió ante los ataques de sus socios de Compromís, que le acusaron de «dejar sin legitimidad una reivindicación potente» como es un nuevo sistema de financiación autonómico por la actitud de los socialistas valencianos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La persona que realizó esta afirmación fue la diputada Mireia Mollà, que ayer realizó su última intervención en Les Corts ya que no figura en las listas de las elecciones autonómicas y será candidata a la alcaldía de Elche. Mollà no dudó en denunciar el uso electoralista que se está haciendo del FLA y la financiación, criticó los escasos avances logrados y avanzó que su formación no tolerará más silencios ni retrasos en la reforma del sistema. Además, recordó que todas las fuerzas pidieron que el FLA llegase el primer mes de cada ejercicio. Un punto que señaló que ahora no parece recordar el PSPV.

Soler optó por no seguir el juego a Compromís y en todo momento defendió la posición de su partido y de Sánchez. El conseller remarcó que el dinero del FLA llegó a la Comunitat el pasado 13 de abril, «bastante más pronto que otros años», y no conllevará «ningún recorte efectivo para los valencianos, como tampoco los hubo en el ejercicios anteriores». Por ello, negó que haya ningún retraso en la percepción del FLA, sino que ha llegado «mucho más pronto» que otros años «gracias al esfuerzo del gobierno del Botànic y al compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para paliar temporalmente la situación de infrafinanciación que padecemos».

Desde el PP, Rubén Ibáñez pidió conocer los detalles sobre la llegada del FLA y sobre el plan de ajuste presentado al ministerio, acusó al conseller de haber pasado de la reivindicación del cambio de modelo de financiación a ser «un gatito sumiso» ante el gobierno de Sánchez mientras que desde Podemos y Ciudadanos también se reprochó la actitud de los socialistas.