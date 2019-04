Casado llama a votar al PP frente a chaqueteros y a los que no son fiables Pablo Casado. / lp` El líder del PP advierte del incremento del paro en el primer trimestre y recuerda que Rivera apoyó el intento de investidura de Sánchez EFE Viernes, 26 abril 2019, 00:23

elche. El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, pidió el voto para su partido frente a otras opciones que «no son fiables» y cuyos líderes son «chaqueteros».

En un encuentro con militantes en una cafetería de la céntrica Glorieta de Elche, donde se le recibió al grito de «Pablo, presidente», Casado ha recordado que en 2015 y 2016 Rivera «apoyó» a Sánchez en su intento de investidura, ya que pidió a Pablo Iglesias (Podemos) que respaldara al socialista y al PP que se abstuviera.

«Unos cambian de opinión, unos no son fiables y son chaqueteros» frente a los cuales, argumentó, está el PP, un partido «serio» que no apoyará «a Sánchez, ni a Podemos, ni a Bildu ni a ERC ni al PdCat». Casado solicitó la confianza de los votantes «aunque te caigan bien otros partidos» con el argumento de que hay que «unir el voto en torno al PP porque si no la ley electoral va a penalizar la división».

«Quien quiera mantener España unida, tiene que unir el voto en torno al PP porque si los constitucionalistas fragmentamos el voto, España acabará fragmentada por los jefes de Sánchez, que son los que impondrán las condiciones para otra investidura», ha proseguido.

Tras señalar que en estos últimos días de campaña no se pueden publicar encuestas, el candidato del PP ha asegurado ante más de 200 militantes y simpatizantes ilicitanos que «la remontada ha empezado». Y se refirió a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), de los que destacó que se han destruido 94.000 puestos y que hay en la calle 50.000 personas más en el peor primer trimestre desde 2013, para sostener que «es llegar el PSOE por la puerta y el empleo salta por la ventana». Lamentó que hay 36.000 familias tengan a todos sus miembros en paro y repasó algunas de sus propuestas económicas.

Al encuentro en Elche en una jornada que comenzó en Barcelona y que terminó en Murcia también acudieron, entre otros cargos populares de la provincia, el presidente de la Diputación y candidato al Congreso, César Sánchez, y el aspirante a Les Corts Valencianes José Císcar.