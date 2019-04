Cs apoya las propuestas territoriales de Societat Civil Toni Cantó. / d. torres EFE Viernes, 26 abril 2019, 00:23

valencia. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, manifestó ayer su «absoluto acuerdo» con las propuestas presentadas por Societat Civil Valenciana en materia de cohesión territorial, educación o referidas a la lucha contra la despoblación. Cantó se reunió con el presidente de Societat Civil Valenciana, Fernando Mut, en la sede del partido en Valencia para analizar las propuestas, con las que se ha mostrado en total acuerdo.

Cantó definió a España como «uno de los países más descentralizados del mundo», lamentó que «por desgracia, hay partidos como el PP o el PSOE que creen que debe haber territorios de primera o segunda, y que debe haber territorios donde haya ciudadanos con casi el triple de recursos».

«El texto incide en la idea de construir una España, que no existe todavía, de libres e iguales, poniendo el acento en especial en temas que nos preocupan como la educación, la lucha contra el adoctrinamiento, la libre elección de la lengua en que se eduquen nuestros hijos o los requisitos lingüísticos que impiden la libre circulación de los trabajadores españoles», explicó Cantó.

El ex alto cargo del Consell con el PP, y ex coordinador territorial de Ciudadanos, Fernando Mut, señaló: «Pretendemos ser la voz de la ciudadanía, no somos políticos pero sabemos que la política es necesaria para la construcción de una sociedad más justa». «Por eso hemos elaborado unas propuestas con la idea de crear un espacio de reflexión en el que sentirnos a gusto como valencianos, españoles y europeos, porque la pertenencia a una cosa unitaria es fundamental, como también lo es la educación o la cohesión territorial», indicó.