El PP apela al voto útil frente «a la veleta naranja y los verdes con pistola» Un momento del acto del PP de ayer en Valencia. / consuelo chambó Los populares recuperan a Hernando para frenar la fuga de votos a Vox y Bonig exhibe su perfil moderado para rascar apoyos a Ciudadanos A. CERVELLERA VALENCIA. Martes, 23 abril 2019, 00:49

Ni la lluvia ni el hecho de que ayer fuera un día festivo impidieron a los populares valencianos celebrar un acto de campaña en el que fue el primer día de la última semana de una campaña electoral donde el PP se juega mucho. NNGG fue el encargado de preparar un evento en el que sus principales dirigentes no dudaron en afirmar que ha llegado el momento de que los indecisos apuesten por una opción política. Por ello, desde el partido no dudaron en reivindicarse como el voto útil frente «a la veleta naranja y los verdes con pistola».

El encargado de realizar una afirmación tan dura contra los que el PP espera que sean sus socios fue Rafael Hernando, exportavoz en el Congreso y ahora candidato al Senado por Almería. Hernando siempre se ha caracterizado por lanzar dardos que no pasan inadvertidos y en su paso por Valencia no quiso romper la tradición y menos cuando su formación sabe que la fragmentación de la derecha les puede hacer perder muchos diputados en las elecciones generales y autonómicas del 28 de abril. Hernando puso en el centro de sus críticas a Vox, a los que no dudó en citar de forma explícita. El candidato a la Cámara Alta criticó que Santiago Abascal les hubiese llamado «derechita cobarde» y le reclamó que pida perdón. «No podemos admitir que nos llamen la derechita cobarde», insistió, «porque nos enfrentamos a los terroristas de ETA» con la labor de «muchos concejales del País Vasco que no salieron corriendo a lugares mejores, y otros que incluso dieron su vida» afirmo.

El exportavoz parlamentario también incidió en que no quiere un país en el que los ciudadanos lleven armas porque «para eso está la Policía Nacional y la Guardia Civil» y puso la guinda de sus críticas al asegurar que Ortega Smith, secretario general de Vox, «hace propuestas que, a veces, parecen sacadas del quinto 'gin tonic'».

Si Hernando exhibió el perfil más a la derecha Isabel Bonig, candidata a la presidencia de la Generalitat, fue la encargada de buscar el voto que ha terminado en Ciudadanos. Una estrategia que denota la fuga de votos que se produce por los dos extremos. Bonig quiso vender los logros de los populares esta legislatura al recordar que han sido ellos los que han interpuesto varios recursos contra la política educativa del Consell que han salido adelante.

«Otros ahora se suman a esa defensa que viene haciendo desde el minuto uno el PP. Cuando hay un gobierno sectario como el que hemos tenido aquí hay que defender a la gente. El único partido que todo este tiempo ha estado al lado de los padres y madres ha sido el PP», sentenció Bonig en referencia a Ciudadanos. Bonig subrayó que «el único partido que ha ido a los tribunales para defender el derecho a elegir el centro y la lengua en la que educar a sus hijos, el que ha ayudado a impugnar los proyectos lingüísticos que querían implantar aquí sin respetar la ley», por lo que cree que «la gente tiene que saber quien ha defendido todo el tiempo la libertad educativa y quién no». Además, el PP aprovechó para presentar un autobús de campaña con el que quieren demostrar «la posibilidad de que el voto a Cs acabe provocando la permanencia de los socialistas» en la Generalitat, mediante una viñeta gigante de 'Rota y Descosío'.

En el acto también participó Belén Hoyo, cabeza de lista del PP al Congreso; Juan Carlos Caballero, presidente de NNGG en la Comunitat, y María José Català, candidata al Ayuntamiento de Valencia. Català apostó por un discurso más positivo en el que se presentó como alternativa al tripartito que encabeza el consistorio y aseguró que mientras la izquierda solo se centra «en la pancarta» ella representa un proyecto que apuesta «por una gestión eficiente que logre sacara a Valencia del colapso.