Zeleros gana el premio Emprendedor XXI a la empresa más innovadora de la Comunitat Sistema de transporte sostenible tipo hyperloop que ha desarrollado la empresa valenciana Zeleros que permite viajar a grandes velocidades. / Zeleros La firma valenciana desarrolla nuevos sistemas de transporte sostenible tipo hyperloop para viajar a velocidades de hasta 1000 km por hora ELÍSABETH RODRÍGUEZ Lunes, 25 marzo 2019, 14:28

La empresa valenciana Zeleros acaba de ser galardonada como la empresa más innovadora de la Comunitat por los Premios Emprendedor XXI de CaixaBank. La firma desarrolla nuevos sistemas de transporte sostenible tipo hyperloop para viajar a velocidades de hasta 1000 km por hora con reducidos costes energéticos y de infraestructuras. Al premio aspiraban 64 candidaturas, de las cuales, otras cuatro han quedado como finalistas de esta edición y también aspiran a hacerse con el premio a nivel nacional, junto a la ganadora del galardón autonómico.

«Somos un pez pequeño dentro de una gran industria y estamos aprendiendo mucho rodeándonos de los mejores. Este reconocimiento es un empujón para seguir adelante», ha afirmado David Pistoni, CEO de Zeleros, tras recibir el galardón de estos premios, presididos por Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF); Xicu Costa,director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, y Álvaro Frutos, secretario general de Enisa.

Esta iniciativa está impulsada por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, y los premios están co-otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa. En La Comunitat Valenciana, también participan como entidades organizadoras el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI Valencia).

Los premios se han entregado en el marco de la jornada de innovación, tecnología y emprendimiento 'DayOne Innovation Summit', un nuevo programa creado por CaixaBank DayOne, que reunirá a los principales players del ecosistema emprendedor, tecnológico e inversor de la Comunitat Valenciana.

Un total de 64 empresas innovadoras de la Comunitat Valenciana se han presentado a esta edición de los Premios Emprendedor XXI, considerada como una de las convocatorias de referencia para proyectos de innovación en España y Portugal. El pasado año se presentaron un total de 45.

Las finalistas valencianas

Codisca está especializada en el procesado de caucho sintético off spec, un caucho que no es primera calidad y que la petroquímica rechaza y no comercializa, almacena y no destruye por temas medioambientales. Procesa todo este material para aportarle un valor añadido para reintroducirlo en el mercado y que se puede utilizar por la industria.

Homyspace B es una empresa de alquiler temporal y alquiler por meses, la solución de alojamiento para empresas y trabajadores desplazados en las principales ciudades. Para las empresas, confiar en Homyspace supone reducir los costes de desplazamiento hasta un 60%, además de ahorrar tiempo en las gestiones de búsqueda, documentación y demás.

Zeus Smart Visual Data se ha posicionado en solo dos años como empresa líder en la visualización y monitorización de datos. Las compañías pueden ver en tiempo real su actividad en grandes pantallas o videowalls pasando así del Big Data al Smart Visual Data.

Liip ha desarrollado una app para ayudar a los padres a cuidar de sus bebés recién nacidos. Los productos eHealth proporcionan a los padres tranquilidad y conocimiento sobre el estado de sus bebés, según indican desde la compañía.