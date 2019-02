Vuelven los recelos por favorecer a las comarcas centrales Viernes, 1 marzo 2019, 00:35

Los polígonos celebran el reparto de fondos instado por Les Corts, que dará para unos sesenta proyectos de los 163 presentados si todos reciben la subvención máxima de 200.000 euros. Fepeval se limita a señalar que «la enmienda aprobada por unanimidad es un regalo» que no esperaban. No obstante, a falta de comprobar la ejecución real de la convocatoria anterior, el caso de Buñol, incluido por el Ivace en el 84% que justificó a tiempo las mejoras pese a haber renunciado a 600.000 euros, hace pensar que no serán pocos los fondos perdidos tras haber descartado las soluciones planteadas ante las trabas burocráticas. Además, la apertura del nuevo reparto a las comarcas agraciadas en 2017, las alicantinas de L'Alcoià, El Comtat y La Vega Baja, La Vall d'Albaida y La Safor en Valencia y Els Ports y Baix y Alt Maestrat en Castellón, vuelve a suscitar críticas acerca de que el conseller Climent, exalcalde de Muro, busca favorecer a sus vecinos.