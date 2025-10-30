Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Chalet en Puigpunyent (Mallorca). L.P

Así son las viviendas más caras de España y de la Comunitat: tres plantas, piscina, nueve habitaciones y once baños

La casa más exclusiva del país se encuentra en Puigpunyent (Mallorca) y está valorada en 29,5 millones de euros

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:51

La vivienda más cara en venta se encuentra en las Islas Baleares, según revela un análisis del portal inmobiliario pisos.com. Se trata de una casa rústica en Puigpunyent (Mallorca) valorada en 29,5 millones de euros, consolidándose como el territorio con la propiedad más exclusiva del país. La vivienda dispone de un terreno de 130.000 m2 meticulosamente cuidado y 1.500 m2 distribuidos en tres plantas entre los cuales hay nueve habitaciones y once baños.

Imagen principal - Así son las viviendas más caras de España y de la Comunitat: tres plantas, piscina, nueve habitaciones y once baños
Le sigue muy de cerca Andalucía, con un chalet en Nagüeles Alto (Málaga) con una superficie de 1.361 m2 construidos y 1.156 m2 útiles. Esta villa, valorada en 29 millones de euros, ofrece 6 dormitorios y 7 baños, además de terraza, balcón y trastero.

Chalet en Nagüeles. L.P

En Cataluña, la casa más cara se ubica en Pedralbes (Barcelona) y alcanza los 20 millones de euros. Se trata de una vivienda de obra nueva a estrenar situada en una parcela de 2.000 m² y con una superficie construida de 1.216 m².

Casa en Pedralbes (Barcelona). L.P

La Comunidad de Madrid se colocaría detrás de este listado con un ático dúplex en el barrio de Cuatro Caminos (Tetuán) por 15 millones de euros. Ubicado en la décima planta de un edificio de fachada moderna, se encuentra esta residencia que se distingue por su refinada estética y sus acabados de lujo. En sus 1.281 m² se distribuyen 6 habitaciones y 7 baños.

Este análisis confirma que las zonas de mayor atractivo turístico y residencial del país acaparan las propiedades de precio más elevado. Tras las cuatro comunidades que superan los 15 millones de euros, se sitúa Canarias, donde una propiedad en Adeje (Tenerife) se ofrece por 13,75 millones. La propiedad, que cuenta con un terreno de 7.500 m², está situada en la exclusiva zona de La Caleta y destaca por su diseño y sus características de alta gama. El exterior ofrece una piscina climatizada de 25 metros con mosaicos y jardines con una variedad de palmeras.

La casa más cara de la Comunitat

La sexta comunidad autónoma con la vivienda más cara se encuentra en la Comunitat Valenciana, con un chalet en Benidorm (Alicante) valorado en 13,5 millones de euros. La villa cuenta con una superficie de 623 m² y cuenta con 7 dormitorios, 8 baños, un ascensor, un garaje y una cochera.

