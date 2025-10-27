Una promotora apura la venta de sus últimas cinco viviendas junto a la Ciudad de las Artes desde 350.000 euros

Una de las obras residenciales más destacadas en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia entra en la ... última fase de construcción y su promotora, Geido Homes, afronta la recta final de su venta con sólo cinco viviendas disponibles de un conjunto que roza ya el 90% de comercialización. Los precios parten desde los 350.000 euros para un piso de un dormitorio y alcanzan el millón y medio en los áticos con terraza y plaza de garaje.

Ubicada en el número 9 de la calle Joan Baptiste Muñoz, en el barrio de Penya-Roja (distrito de Camins al Grau), la promoción se levanta junto al Sporting Club de Tenis y a pocos minutos a pie del Palau de les Arts y del antiguo cauce del río Turia. Una localización que combina tranquilidad residencial con acceso inmediato a zonas verdes, colegios, espacios deportivos y algunos de los principales restaurantes y cafés de la capital.

Según fuentes del proyecto, la estructura de los dos edificios está prácticamente finalizada: en uno de los bloques se trabaja ya en el forjado del ático, mientras que el segundo avanza por el sexto piso. Así, la finalización total de la obra está prevista para octubre de 2026, a lo que seguirán los trámites habituales que desemboquen en la entrega de llaves que, a priori, tendrá lugar a comienzos de 2027.

El complejo está formado por 90 viviendas de entre uno y tres dormitorios distribuidas en siete alturas más planta baja ajardinada. Todas cuentan con amplias terrazas y vistas abiertas, en una arquitectura que busca integrarse con el paisaje natural de los Jardines del Turia.

Imagen de cómo quedará la promoción una vez esté terminada el año que viene

Entre las unidades que aún quedan a la venta destacan:

Un piso de un dormitorio por 350.000 euros (48 metros cuadrados, sexta planta con terraza).

Dos bajos de tres dormitorios por 630.000 y 675.000 euros (101 m², en la planta jardín, ambos con terraza).

Dos áticos de tres habitaciones por 1,3 y 1,5 millones de euros con la plaza de garaje incluida (121 y 124 m², con terraza).

El proyecto, diseñado por EAP Arquitectura y Morph Estudio, cuenta con certificación BREEAM, un sello internacional que acredita la sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios. Dispone además de dos plantas de aparcamiento subterráneo, trasteros, estacionamiento para bicicletas y servicio de conserjería.

Zonas comunes y estilo de vida

Por otro lado, Geido Les Arts ofrece una propuesta de vivienda urbana de alta gama con zonas comunes pensadas para la vida diaria: piscina para adultos y niños con solución salina, jardines, gimnasio acristalado, club social y área infantil. El diseño interior combina materiales naturales y líneas orgánicas, con pavimentos del grupo Porcelanosa, cocinas equipadas Siemens y carpintería de aluminio con rotura de puente térmico.

La venta del 90 % de sus viviendas antes de concluir la estructura no hace sino confirmar el atractivo del entorno y la demanda sostenida por la vivienda de nueva planta. Así, el proyecto se presenta como una inversión a largo plazo y una apuesta por la sostenibilidad urbana en un área donde, según fuentes del sector, la demanda residencial se mantiene alta por su proximidad al centro, a la playa y a las zonas culturales de referencia.