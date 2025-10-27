Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
Imagen actual de la obra de Geido Les Arts en la calle Joan Baptiste Muñoz LP

Una promotora apura la venta de sus últimas cinco viviendas junto a la Ciudad de las Artes desde 350.000 euros

La construcción del edificio Geido Les Arts, en la calle Joan Baptiste Muñoz de Valencia, encara su recta final con la estructura prácticamente completada y la entrega de llaves prevista para enero de 2027

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:50

Comenta

Una de las obras residenciales más destacadas en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia entra en la ... última fase de construcción y su promotora, Geido Homes, afronta la recta final de su venta con sólo cinco viviendas disponibles de un conjunto que roza ya el 90% de comercialización. Los precios parten desde los 350.000 euros para un piso de un dormitorio y alcanzan el millón y medio en los áticos con terraza y plaza de garaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  6. 6 El Valencia ya está en descenso
  7. 7 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  8. 8

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  9. 9 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  10. 10 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una promotora apura la venta de sus últimas cinco viviendas junto a la Ciudad de las Artes desde 350.000 euros

Una promotora apura la venta de sus últimas cinco viviendas junto a la Ciudad de las Artes desde 350.000 euros