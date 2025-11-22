La Ley de Alquiler lo confirma: el propietario no puede rescindir el contrato de alquiler hasta el quinto año pese a que lo firmase por menos tiempo Tan solo lo podrá romper en caso de que necesite la vivienda para uso personal

Saber cuánto tiempo puede quedarse tu inquilino en tu vivienda es fundamental para muchos propietarios. Para alquilar tu inmueble, es obligatorio formalizar un contrato cuya duración es libremente pactada por ambas partes, pero que si es inferior a cinco años se prorrogará de forma automática hasta llegar a este tiempo.

Así lo especifica el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: «La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años».

Eso sí, si el inquilino desea romperlo sí que puede hacerlo avisando al arrendador con treinta días de antelación a la fecha de terminación del contrato.

La normativa sí que contempla una excepción para el propietario, la única forma en la que podría recuperar su casa antes de los cinco años si lo desea. Será cuando la quiera vivir él o alguno de sus familiares: «No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial».

Si no es el caso, deberá esperar a los cinco años aunque el contrato firmado sea por ejemplo de dos. Además, cuando se cumpla ese periodo, el arrendador deberá avisar con cuatro meses de antelación, ya que si no lo hace el alquiler se puede renovar por un tiempo de hasta tres años.

