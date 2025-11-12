Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gonzalo Bernardos durante una ponencia, imagen de archivo. Juanjo Santamaría

Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el precio de la vivienda en 2026: «Se han pasado de frenada»

Economía ·

El catalán pronositca un crecimiento debido a circunstancias que afecta directamente al mercado inmobiliario

A. Pedroche

A. Pedroche

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

Durante años el desempleo fue el principal foco de preocupación de la sociedad española respecto a la economía. En los últimos dos años el precio de la vivienda lo ha eclipsado totalmente. Acceder a una es muy difícil. Los precios no paran de subir. Si hablamos de alquileres, muchos jóvenes se ven obligados a compartir piso ya que no pueden independizarse por su cuenta. Se estima que os españoles destinan de media el 47% de su sueldo bruto al pago del alquiler, superando la recomendación de expertos que sitúa el máximo ideal en el 30%. Respecto a la compra de un inmueble, el coste está fuera del alcance del bolsillo de gran parte de la población. La vivienda se ha encarecido de manera desmedida en las grandes ciudades y también en la periferia. Aún así, los pocos pisos o casa que salen a la venta mediante inmobiliarias se agotan a las pocas horas.

Muchos que buscan vivienda se preguntan si esta especie de «burbuja» terminará por explotar al igual que lo hizo en 2008 y si entonces bajarán los precios. Los expertos pronostican que no será así. De hecho, este 2025 es la mejor oportunidad. Según el economista catalán Gonzalo Bernardos el precio de la vivienda subirá en 2026. «Para el año que viene, la subida de precios será del 8%», asegura el profesor titular de Economía en la Universitat de Barcelona.

En realidad, es una subida menor que la actual dado que el coste de la vivienda está creciendo en porcentajes de dos dígitos. Por ejemplo, en el tercer trimestre, el incremento ha sido del 15,3% interanual según Trioteca. Para Bernardos en 2026 se venderán entre 840.000 y 850.000 viviendas. «Con esta tesitura, podemos hablar de continuidad en el boom inmobiliario», ha asegurado.

«No va a pasar nada extraordinario en el mercado. La economía no va a caer en recesión, los tipos no subirán, y los bancos seguirán con una salud rebosante», ha pronosticado.

Ha remarcado que no ve la caída de ningún segmento. Sin embargo, sí ha mencionado que la vivienda de alto standing ya está viendo cifras inferiores a las vividas no hace mucho. «Incluso en el alto standing veo subidas marginales. El problema en este campo es que los propietarios se han pasado de frenada con los precios, no es que no haya demanda», ha explicado.

Gonzalo Bernardos ha puesto el foco en la última medida del Gobierno relativa al sector inmobiliario: el alquiler con opción a compra. «Durante el pasado año no se inició ninguna con estas características», ha indicado. «La diferencia entre el relato del Gobierno y la realidad es alta. El acierto del Gobierno en materia de vivienda es escaso», ha añadido.

