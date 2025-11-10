Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El analista y consultor económico Gonzalo Bernardos, en una intervención. Juanjo Santamaría

Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda: «Por esto las inmobiliarias no publican sus mejores pisos en alquiler»

El experto desvela porque mientras los precios siguen al alza, hay muchas ofertas que no se muestran

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:49

El mercado inmobiliario sigue experimentando una subida contínua, con una oferta de vivienda escasa y unos precios que solo hacen que encarecer. Alquilar un piso en nuestro país es cada vez más dificil, un problema que se refleja en los portales inmobiliarios.

Se pueden ver desde anuncios borrados al instante de publicarse hasta visitas canceladas pocas horas antes. Al paso de este problema ha querido salir el economista Gonzalo Bernardos, explicando que muchas inmobiliarias han optado por no mostrar sus pisos en internet para no verse desbordados de llamadas y visitas.

Según el experto, la situación que atraviesa la vivienda no se supera con parches regulatorios sino motivando a los propietarios, grandes o pequeños, a sacar más viviendas al mercado.

El profesor de la Universidad de Barcelona afirma que el panorama está tan saturados que muchas inmobiliarias ni siquiera publican ya sus pisos en portales digitales. «No quieren que sus líneas colapsen por el aluvión», explica.

En muchos casos, incluso manejan listas de espera de posibles inquilinos dispuestos a pagar lo que se pide. Para quienes buscan vivienda, esto se traduce en competir en una especie de subasta silenciosa.

Bernardos señala que las regulaciones del Gobierno han reducido la oferta y aumentado el riesgo para los propietarios. «Es incomprensible si de verdad se pretende solucionar el problema», dice, dejando entrever que los intereses políticos van por otro lado.

El diagnóstico del experto es claro, mientras no se multipliquen los incentivos para que los propietarios se animen a alquilar, el acceso a la vivienda seguirá siendo un lujo.

