Gonzalo Bernardos, economista, sobre el futuro de la vivienda en España: «Los jóvenes desde 2008 hasta ahora...» El experto explica que este fenómeno empeora la ya complicada situación del mercado

Mar Georga Jueves, 30 de octubre 2025, 01:20

El profesor de economía Gonzalo Bernardos trata de manera recurrente el problema de la vivienda en España. Mientras que hace poco presentaba una hoja de ruta completa para destensar el mercado inmobiliario, a modo de consejo para los Gobiernos, en esta ocasión ha puesto el foco sobre el fenómeno que viene ocurriendo desde el año 2008 entre los jóvenes y la vivienda.

Vivienda en España: falta de interés por comprar y de seguridad para los propietarios

En el programa de televisión 'Más vale tarde' de La Sexta, el economista ha querido destacar la falta de interés que presentan los jóvenes por la compra de un inmueble. Una situación que se ha ido sosteniendo durante 17 años a pesar del puntual crecimiento del mercado por parte de vendedores y empresas inmobiliarias.

«Hay más personas itinerantes, los jóvenes desde 2008 hasta ahora prácticamente no han comprado vivienda, y la demanda no se ha visto compensada con un incremento de oferta», señala. Esto significa que las nuevas generaciones muestran una mayor predilección por el alquiler que por la compra.

Por último, ha criticado la falta de acción por parte de los Gobiernos en cuanto a garantías y normativas que incrementen la sensación de seguridad de los propietarios, a la hora de alquilar sus propiedades. Considera que esta desprotección hace que la oferta se vea reducida.