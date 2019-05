Empresarios inmobiliarios alertan de la entrada de Compromís y Podemos en materia de vivienda Jornada organizada por Olivares y banco Santander. / Juanjo Monzó Promotores locales valencianos confiesan su «preocupación» por las medidas anunciadas desde estos partidos y ponen como ejemplo la obligación en Cataluña de destinar el 30% de la obra nueva a uso social ELÍSABETH RODRÍGUEZ Miércoles, 22 mayo 2019, 14:06

Los empresarios del sector inmobiliario valenciano expresan, con contundencia, su inquietud y rechazo a que Podemos y Compromís tengan su pedazo de pastel en materia de vivienda en el nuevo Consell, así como la influencia que pueda tener la formación de Iglesias en el próximo Ejecutivo de Sánchez. En concreto, temen la aplicación de medidas que, según indican, puedan pervertir el mercado y causen un perjuicio global para el sector. Así se expresó esta mañana el presidente del Grupo Ática, Vicente Llácer, durante la jornada sobre la evolución del mercado inmobiliario en la Comunitat, organizada por Olivares y el banco Santander.

«Estoy bastante preocupado por el riesgo político legislativo. En materia de vivienda se está metiendo Podemos y Compromís y me asusta mucho lo que se ha hecho en Cataluña, donde se ha aprobado la propuesta de obligar a los promotores a destinar el 30% de la nueva obra a uso social», indicó el promotor, quien también destacó la medida de imponer un límite a los alquileres, una iniciativa planteada también desde el Consell, algo que ha levantado críticas por la posibilidad de generar fraude y un mercado negro. En ese sentido, Llácer indicó, tras su ponencia, que los políticos tienden a elaborar planes sin base profesional y sin tener en cuenta el asesoramiento de expertos en el sector. «A veces se lanzan propuestas con carácter electoralista sin más, como está pasando en Cataluña», afirmó a los periodistas tras su participación en la jornada.

Además de la incertidumbre política, en la jornada se señalaron otras cuestiones como «preocupantes» para el mercado valenciano. Los plazos administrativos, la escasez de suelo que da lugar al encarecimiento, el incremento de precios de la vivienda, el desajuste con respecto a la demanda y la dificultad de compra por parte de jóvenes. En este último punto, Llácer propuso que la Administración impulse medidas de rebaja o financiación del IVA, así como la posibilidad de establecer incentivos fiscales u otro tipo de descuentos tributarios que gravan la vivienda. Sin embargo, fue tajante con las subvenciones: «no me gusta la idea de regalar viviendas o las ayudas directas. Hay gente que se esconde detrás de una insolvencia que no es real o bien la gente que lo necesita no recibe esa ayuda hasta unos años después». Además, insistió en que el problema que tienen los jóvenes es la imposibilidad de ahorrar la entrada, por lo que hizo hincapié en la responsabilidad de los poderes públicos de facilitar esta cuestión.

Por su parte, el CEO de Aedas, David Martínez, habló de que «hay espacio para el optimismo», aunque también coincidió en el agotamiento de compradores de reposición y la dificultad de acceso por parte de los más jóvenes. «Es un momento para la prudencia a la hora de comprar suelo y de hacer planes de negocio», afirmó. Martínez destacó como uno de los principales problemas y retos de sector la escasez de mano de obra. «Ya nadie se quiere subir a un andamio», soslayó. Ante esta situación, cree que la salida es optar por nuevos métodos de construcción. En su caso, está desarrollando la construcción por módulos, una fórmula innovadora en la que las viviendas se construyen a partir de una base rectangular de hormigón y que se va completando en distintas fases, ensamblando las piezas e instalaciones. Según indicó, a su compañía le está costando encontrar socios valencianos que quieran apostar por esta fórmula, ya que, según indica, requiere una inversión y un esfuerzo que muchos no están dispuestos a hacer «por miedo». «Están muy frescas las cicatrices de la crisis y los industriales valencianos sólo hacen proyectos pequeños, de una calidad espectacular, pero pequeños para el volumen que nosotros buscamos», expresó.

Por otro lado, el director de la promotora inmobiliaria AQ Acentor, Miguel López, habló de su proyecto Turianova, un residencial junto a la Nueva Fe. Según dijo, espera tener en un mes la licencia para construir el nuevo barrio. «Estamos ya con las obras de suelo y esperamos tener la licencia para construir las viviendas en un mes. La idea es tener la promoción lista para ser ocupada en dos años», indicó el empresario. El proyecto no sólo cuenta con una promoción de 1.300 viviendas, sino que pretende convertirse en un nuevo barrio con distintas equipaciones, por lo que está estudiando y negociando con distintos actores la implantación de varias opciones combinadas como un complejo hospitalario, educativo, zonas de oficinas y/o comerciales. Para ello, cuenta con parcela terciaria de 75.000 metros en el Sector Fuente de San Luis de Valencia, que se sitúa junto a este residencial, denominado Turianova.