El céntrico barrio de Valencia que más baja el precio del alquiler en el último mes El coste de arrendar una vivienda sube un 6,4% en un año

J.Zarco Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:59

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas que existen en la actualidad en España. Cada mes que pasa el precio no deja de subir y la situación se vuelve más insostenible, con una gran parte de la población sin los recursos económicos suficientes para comprar una casa o vivir en alquiler.

La decisión que se ven obligados a tomar es marcharse a vivir en municipios cercanos a la ciudad, donde el coste es algo más asumible que en la capital. En el caso de Valencia, según los datos del portal inmobiliario Idealista, el precio del alquiler en noviembre de 2025 es de 15,6 euros el metro cuadrado, un 6,4% más que en el mismo mes del año pasado y un 0,4% más que en octubre.

En el caso de la venta, el panorama es todavía más desolador puesto que el coste del metro cuadrado en Valencia es de 3.238 euros, un 15,3% más que en noviembre de 2024.

Para aquel que quiera vivir en Valencia ciudad, una solución por la que pueden optar es fijarse en cuáles son los barrios más baratos para alquilar. En este caso, en el último mes ha sido Jesús a 13,1 euros el metro cuadrado, aunque ha subido un 1,3% respecto a octubre. Le sigue Benimaclet a 13,4 €/m2 y Patraix a 13,7 €/m2.

El distrito en el que más ha descendido el coste en noviembre ha sido Extramurs con un 2,7%, situándose en los 15,3 euros el metro cuadrado. En el lado opuesto, Ciutat Vella es el barrio con el alquiler más caro de Valencia, a 19,9 euros el metro cuadrado. Por detrás esta L'Eixample con 17,9 €/m2 y Poblats Marítims (16,4 €/m2).