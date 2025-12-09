Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parque eólico en Muras (Lugo) EP

El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

El precio medio del mercado mayorista de electricidad ha caído más de un 40% respecto a diciembre del año pasado

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:03

Noviembre marcó un punto de inflexión en la generación eléctrica del sistema español en los últimos meses. La energía eólica produjo el mes pasado 6. ... 949 GWh -un 67% más que en octubre- y fue la tecnología que más aportó al mix, con un 31,1% del total, según los datos de Red Eléctrica. La fuerte entrada de esta fuente de energía en las franjas de madrugada, en las horas solares y al anochecer logró desplazar al gas, que aportó un 18,4% tras dos meses consecutivos en los duplicó su peso en la generación alcanzando en octubre su nivel más alto desde el apagón.

