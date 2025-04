Poco dinero para caminos

Un ayuntamiento valenciano informa de que sus presupuestos para este año experimentan un aumento del 11%, nada menos, lo cual se considera muy positivo. Seguro ... que también habrá quien entienda que el gasto público es excesivo, el de cualquier Administración, y, en este caso, el del municipio es el gasto público más cercano. Sin embargo pasaron de moda aquellas épocas de austeridad y ahorro a machamartillo, hoy impera la percepción de que aumentar el presupuesto municipal no es gastar demasiado, sino invertir en mejoras para la ciudadanía. La botella se puede ver medio llena o medio vacía, según se mire.

Para acentuar ese carácter directo de atención pública del presupuesto, el ayuntamiento incide en que se pone especial énfasis en partidas para inversiones estratégicas y bienestar social. Luego, hasta aquí, todo perfecto, según los cánones.

Entre las diversas partidas se destacan las destinadas a mejorar la señalización vial, construir nuevos nichos en el cementerio, remozar una pasarela peatonal y ciclista, mejorar el alumbrado público, adecuar parques, jardines y zonas de ocio, mejorar dotaciones e instalaciones deportivas, impulsar el ejercicio al aire libre, hacer un nuevo Hogar del Jubilado, un Casal Jove, un paellero popular...

No aparece entre estas grandes áreas de actuación nada que se refiera al sector agrario, como viene siendo habitual en la gran mayoría de los municipios. El campo ocupa la mayor parte de cualquier municipio (en casi todos, salvo casos en que agotaron o casi el terreno libre de construcciones), pero las atenciones públicas se centran en el núcleo urbano. Como es lógico, por otra parte, porque es donde viven los vecinos. No obstante, se echa en falta que se acuerden mínimamente del resto del término. No es ya que no citen entre las partidas principales nada referido al campo, es que se aprecia en el día a día, de año en año, que ni lo tienen en cuenta. Y eso se nota especialmente en los caminos rurales, abandonados salvo contadas y honrosas excepciones. Y tiene su lógica política: los agricultores son pocos; si viven en el pueblo ya tienen otras atenciones, y si son de otros pueblos, ¿para qué?, si no votan aquí.

Y encima, como nadie se quejará con suficiente fuerza...